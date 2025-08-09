Булочка в сумке и другие нюансы: что можно и нельзя делать за шведским столом

Главред разобрался, какие основные правила этикета необходимо соблюдать, если вы кушаете за шведским столом.

Вы узнаете:

Что такое шведский стол

Можно ли брать булочки и кексы руками, а еду - своей вилкой

Какое самое грубое нарушение этикета за шведским столом

Оказавшись за шведским столом, глаза разбегаются от количества разнообразных блюд. Гастрономические соблазны могут заставить нас очень легко забыть о правилах поведения и нормах этикета. Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала на своем Youtube-канале, как правильно вести себя за шведским столом — будь то завтрак, обед или ужин.

Что такое шведский стол

Шведский стол — популярная в ресторанной и гостиничной сфере форма питания. В зале ресторана в общем доступе выставлены блюда, а гости могут сами выбирать блюда и объем порций в зависимости от гастрономических предпочтений и диетических потребностей.

Концепция шведских столов зародилась в Швеции в XVI веке. Впервые шведский стол был представлен международной публике на Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 году, а затем приобрел популярность после Всемирной выставки 1939 года в Нью-Йорке.

Современный формат "ешь сколько сможешь" родился в США в 1946 году, когда Герб Макдональд организовал ночной шведский стол в отеле El Rancho Vegas.

Каковы правила шведского стола

Правило № 1. Не лезьте без очереди.

За шведским столом нужно уважать людей, которые находятся рядом и соблюдать очередь так же, как и в путешествиях, аэропортах или общественном транспорте. Никогда не подрезайте очередь. Единственное исключение — если вы идёте прямо к определённой зоне, например, к горячему, и намеренно пропускаете салаты, закуски или суп. Если не уверены, оставайтесь в очереди и следуйте её движению.

Правило № 2. Двигайтесь в правильном направлении.В некоторых буфетах движение строго одностороннее, в других — двустороннее. Всегда ориентируйтесь на сервировочные приборы:

если они расположены только справа, двигайтесь справа налево;

если приборы стоят по обе стороны блюда, можно подходить с любой стороны.

Наблюдайте за другими гостями и следуйте их направлению.

Правило №3. Не задерживайтесь над блюдами, раздумывая, брать или нет. Если сомневаетесь, сначала пройдитесь вдоль буфета, решите, что вы хотите, а затем возьмите тарелку и направляйтесь прямо к выбранным позициям.

Правило № 4. Не будьте привередой, не выбирайте "только для себя". Не стоит вынимать из общего салата только любимый ингредиент. Берите порцию с полным набором ингредиентов, чтобы всем хватило.

Это же относится к сыру: у треугольных сортов нарезайте по вертикали, чтобы каждый гость получил часть вкусной корочки.

Правило №5. Используйте специальные приборы.Никогда не берите еду своими личными вилками или ложками.

Булочки, кексы и т.д. можно взять руками, если нет приборов, но трогать можно только то, что вы положили на свою тарелку.

Правило № 6. Не нагромождайте еду.Даже если шведский стол безлимитный, берите умеренные порции. Помните, что всегда можно вернуться за добавкой.

Десерт берите на отдельной тарелке.

Правило №7. Организуйте тарелку.Мысленно разделите её на секции: салат, гарнир, мясо, закуска. Так ваша тарелка будет выглядеть аккуратно и эстетично.

Правило №8. Пробуйте новое маленькими порциями.Если хотите попробовать незнакомое блюдо, положите сначала чуть-чуть. Если вам понравится — тогда вернётесь за добавкой.

Правило №9. Не носите сразу много тарелок.Лучше сделать несколько походов к буфету, чем балансировать тарелки на руках и предплечьях.

Правило №10. Знайте, когда брать приборы.Они могут стоять в начале или в конце линии. Если стоят в начале, а вы не знаете, что будете есть, сначала возьмите еду, а потом вернитесь за приборами (если нет подносов).

Правило №11. Следите за чистотой стола.По возможности используйте одну и ту же тарелку несколько раз. Если тарелка испачкалась соусом, попросите официанта её убрать. Чтобы привлечь внимание, установите зрительный контакт, слегка поднимите палец и ненавязчиво укажите на посуду.

Правило №12. Соблюдайте общие правила поведения за столом.Даже на шведском столе действует столовый этикет. Большая часть деловых и личных встреч проходит за едой, и ваши манеры формируют впечатление о вас.

Правило №13. Никогда не возвращайте еду из вашей тарелки обратно в буфет, даже если вы к ней не притронулись. Это грубое нарушение этикета.

Можно ли забирать с собой еду со шведского стола

Бывшая сотрудница отеля и заядлая путешественница рассказала, что в большинстве гостиниц совершенно нормально относятся к тому, что гости могут взять немного еды, чтобы перекусить позже. Персонал, как правило, не возражает против такой практики. Более того, во многих отелях сотрудники стараются идти гостям навстречу, пишет Dip.

Часто значительная часть приготовленной пищи в итоге оказывается в мусорнике, поэтому лучше взять с собой, чем положить себе на тарелку слишком много и не съесть.

Особенно это актуально для туристов с детьми: всего через час после завтрака малыши снова хотят есть. Таким образом, небольшой перекус под рукой помогает сделать отдых комфортнее.

При этом важно соблюдать меру: не стоит уносить с собой полные тарелки или продукты, которые могут испортиться в номере.

Кто такая Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей.

