Что означает фиолетовый свет в окне: об этом стоит знать каждому

Почему в домах горит фиолетовый свет в окнах - Главред узнал интересные детали.

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Фиолетовый свет в окнах / коллаж: Главред, скриншоты: Youtube

Что символизирует фиолетовый цвет - Главред разобрался, чем всех так привлекает этот цвет. Фиолетовый цвет ассоциируется с творчеством и чем-то загадочным, мистическим. Считается, что оттенки фиолетового помогают тем, кто не может найти свое место в жизни.

Почему в домах горит фиолетовый свет

Известно, что ультрафиолетовый свет является основным ускорителем фотосинтеза для растений. Фиолетовый свет работает подпиткой для них, таким образом компенсирует недостаток солнечной энергии. До недавнего времени такую технику "подсветки" растений использовали только агрономы, но сейчас это доступно каждому.

Обычно люди покупают фиолетовые фитолампы и устанавливают их возле рассады, цветов и других растений. Фиолетовый свет помогает быстрее расти корневой системе растения и формирует его крону, красный свет оказывает влияние на цветение и созревание.

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Зачем рассаде фиолетовый свет

Фиолетовый свет помогает растению расти здоровым. Его используют, если растению не хватает естественного света. В таких случаях могу возникнуть замедление фотосинтеза и привести к гибели растения.

Фитолампу обычно используется для экзотических видов растений, которые требуют более длительного поглощения света.

Большинству растений для роста требуется много света. Если комната, в которой находятся растения, не на солнечной стороне, тогда также стоит использовать фиолетовое освещение для специальной подкормки растений.

Фиолетовые фитолампы стоит применять, если зимой у вас дома мощное отопление. Растение может не понять, что наступила зима и растения не могут впасть в спячку. Соответственно, им нужно много света, чтобы насытиться энергией.

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