Церковный праздник 24 декабря: что не нужно делать на Сочельник

Завтра, 24 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине 24 декабря отмечают:
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Церковный праздник завтра
24 декабря Сочельник — день перед Рождеством. Название происходит от блюда, которое традиционно употребляли в этот день. Сочиво — вареная пшеница (или рис) с медом.
В этот праздник принято собираться всей семьей за ужином. Но нельзя употреблять блюда животного происхождения, ведь Сочельник — один из строжайших дней поста. Также традиционным блюдом этого праздника является кутья.
Что нельзя делать на Сочельник
опаздывать на ужин, иначе год проведете далеко от дома.
ругаться, сквернословить, осуждать кого-то.
убирать, потому что весь год в доме будут возникать ссоры. Все приготовления нужно завершить до 15:00.
сидеть на углу стола — не удастся встретить любовь.
съедать все праздничные блюда. Холодильник не должен оставаться пустым.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 24 декабря празднуют Аифал, Акепсий, Варсава, Вевей, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Миракс, Никифор, Никон, Петр, Терентий, Филимон.
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