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Церковный праздник 24 декабря: что не нужно делать на Сочельник

Сергей Кущ
23 декабря 2023, 12:04
Мы расскажем, какой праздник 24 декабря и что нельзя делать в этот день.
Церковный праздник 24 декабря
Церковный праздник 24 декабря / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Завтра, 24 декабря, Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине 24 декабря отмечают:

  • День работников архивных учреждений Украины

    видео дня

Церковный праздник завтра

24 декабря Сочельник — день перед Рождеством. Название происходит от блюда, которое традиционно употребляли в этот день. Сочиво — вареная пшеница (или рис) с медом.

В этот праздник принято собираться всей семьей за ужином. Но нельзя употреблять блюда животного происхождения, ведь Сочельник — один из строжайших дней поста. Также традиционным блюдом этого праздника является кутья.

Что нельзя делать на Сочельник

  • опаздывать на ужин, иначе год проведете далеко от дома.

  • ругаться, сквернословить, осуждать кого-то.

  • убирать, потому что весь год в доме будут возникать ссоры. Все приготовления нужно завершить до 15:00.

  • сидеть на углу стола — не удастся встретить любовь.

  • съедать все праздничные блюда. Холодильник не должен оставаться пустым.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 24 декабря празднуют Аифал, Акепсий, Варсава, Вевей, Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, Миракс, Никифор, Никон, Петр, Терентий, Филимон.

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