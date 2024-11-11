Фильтрованное и нефильтрованное пиво отличаются не только внешним видом, но и вкусовыми свойствами, продолжительностью хранения и особенностями производства.

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Какая разница между фильтрованным пивом и нефильтрованным - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая разница между фильтрованным пивом и нефильтрованным

Как определить фильтрованное или нефильтрованное пиво

Для чего фильтруют пиво

Выбор между фильтрованным и нефильтрованным пивом для многих может показаться сугубо делом вкуса, но за каждым из этих видов стоят конкретные технологические процессы и разные свойства. Известный пивной эксперт Роберт Петри в своем посте на платформе "Medium" объясняет, в чем заключается существенное различие между ними, и раскрывает, почему эти два варианта пива имеют свои уникальные преимущества.

Главред выяснил, какое различие между разными видами пива.

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Какая разница между фильтрованным пивом и нефильтрованным

"Фильтрованное пиво проходит процесс фильтрации, который удаляет осадок. Это делает пиво более стабильным и готовым к длительному хранению, что особенно важно для транспортировки и хранения перед продажей", - объясняет Роберт Петри

Фильтрация действительно придает фильтрованному пиву кристальную прозрачность и яркий вкус, который соответствует ожиданиям многих любителей. Большинство коммерческих пивоварен выбирают этот метод для обеспечения длительного срока годности, ведь пиво может храниться на складах и преодолевать большие расстояния перед тем, как попасть в руки потребителя.

Кроме того, фильтрованное пиво можно хранить на свету, нефильтрованное требует темного места. Фильтрованное пиво хранится дольше, нефильтрованное меняет свои свойства быстрее.

Для чего фильтруют пиво

Фильтрация пива была введена в пивоварении, чтобы соответствовать требованиям к чистоте и прозрачности. Благодаря удалению продуктов брожения, таких как дрожжи и другие микрочастицы, пиво приобретает стабильный вкус и лучшую эстетическую привлекательность. Это означает, что фильтрованное пиво не имеет осадка и обычно выглядит более "опрятно", чем нефильтрованное.

Петри отмечает, что фильтрованное пиво чаще ассоциируется со "свежим" вкусом и прозрачностью, что стало нормой для многих потребителей. В то же время, прозрачность и длительный срок хранения - это не единственные преимущества фильтрации. Благодаря отсутствию остатков продуктов брожения, снижен риск порчи пива во время хранения.

В чем минус нефильтрованного пива - как определить фильтрованное или нефильтрованное пиво

Противоположностью фильтрованного пива является нефильтрованное, которое сейчас набирает популярность. Нефильтрованное пиво не проходит через фильтрационные процессы, поэтому часто выглядит мутным и имеет осадок. Хотя некоторые потребители могут считать это признаком недоработанного продукта, на самом деле нефильтрованное пиво сохраняет больше естественных вкусов и ароматов, которые могут быть частично потеряны во время фильтрации.

По словам эксперта: "Нефильтрованное пиво имеет более глубокий цвет и мутный вид, больше ароматов и вкусов, что, безусловно, хорошо".

Петри добавляет, что многие крафтовые пивоварни выбирают именно нефильтрованное пиво, поскольку оно сохраняет максимум полезных веществ, ароматов и вкусов. Такая тенденция особенно привлекает тех, кто ценит естественность в напитках и желает насладиться аутентичным вкусом.

В чем польза нефильтрованного пива

Существует также мнение, что нефильтрованное пиво имеет определенные преимущества для здоровья, хотя доказательств этого пока немного. Петри отмечает, что некоторые источники указывают на содержание в нефильтрованном пиве антиоксидантов и витаминов группы B, что может помочь снижать уровень холестерина и улучшать пищеварение. Однако эксперт также остается скептическим относительно этих утверждений, ведь научных подтверждений не хватает.

"Я не нашел никаких научных доказательств этого, поэтому не утверждаю, что все это правда. Но я нашел много веб-сайтов, которые объясняют эти преимущества нефильтрованного пива для здоровья", - отмечает Петри.

Какое пиво считается лучшим, фильтрованное или нефильтрованное

В итоге, выбор между фильтрованным и нефильтрованным пивом зависит от того, что вы ожидаете от напитка. Фильтрованное пиво дарит чистый, освежающий вкус, тогда как нефильтрованное может похвастаться более богатыми ароматами и вкусом. По словам Петри, каждый из этих вариантов имеет свои преимущества.

"Для меня это личный выбор, и, честно говоря, мне нравится как фильтрованное, так и нефильтрованное пиво", - заключает эксперт.

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Что известно о Роберте Петри Роберт Петри - пивной эксперт и блогер, который специализируется на темах, связанных с пивом, его историей и процессом производства. Он также является основателем проекта "Home Bar Kit", который посвящен созданию собственного бара дома. Он предоставляет практические советы, обзоры и рекомендации по обустройству домашнего барного пространства.

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