Что будет, если пить пиво каждый день: врач дал неутешительный прогноз

Пиво - не самый плохой напиток в этом мире, однако если знать ему меру и придерживаться её. В том случае, если количество пива резко превышает норму - человека могут ожидать не самые приятные последствия. Мы расскажем, что будет, если человек пьет каждый день пиво.
Что будет, если пить пиво каждый день
Известный в Украине врач Юрий Габорец рассказал, к чему может привести ежедневное потребление пива. Согласно его словам, первое с чем столкнется человек - это пивной алкоголизм. Как правило, такая проблема в современном мире актуальна для женщин и подростков, поскольку эта категория людей не боится слабоалкогольных напитков.
Последствием такой привычки станет большая нагрузка на сердце и повышение артериального давления. Также мочегонный эффект даст нагрузку на почки, будут отеки, возможность гастрита и изжога.
Можно ли пить пиво каждый день
Ежедневно употребляемое пиво может дать и другие неприятные последствия. Например, у мужчин это может быть понижение потенции и наростание пивного живота. А у женщин наоборот может нарушиться цикл и появиться усы. Также употребление пива на постоянной основе приводит к ухудшению сна и настроения.
Смотрите видео врача о том, что будет, если пить пиво каждый день:
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