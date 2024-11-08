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Простой и проверенный метод: как по взгляду понять, что человек врет

Юрий Берендий
8 ноября 2024, 04:03
119
Как по взгляду и поведению распознать, что человек врет. Эксперты и психологи поделились действенными методами выявления лжи.
Простой и проверенный метод: как по взгляду понять, что человек врет
Как по взгляду понять, что человек врет - простой метод / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как ведет себя человек, когда обманывает
  • Как по глазам понять, что человек врет
  • Какие жесты выдают ложь

Распознать ложь не всегда легко, ведь человек может умело маскировать свои истинные эмоции. Блогер, автор популярного YouTube канала "Seeker" Тара Лонг делится признаками, которые могут указывать на неискренность. Однако, важно учитывать, что это лишь признаки, а не гарантия того, что перед вами лжец.

Главред выяснил, как ведет себя человек, когда обманывает.

Куда смотрят глаза человека, когда он врет - как по глазам понять, врет человек или нет

Как отмечает Лонг, одним из первых признаков лжи является суетливость. Человек может нервно двигать ногами, играться с волосами, касаться часов или одежды.

"Если вы заметили, что человек ведет себя беспокойно или перебирает предметы в руках, это может быть признаком обмана", - говорит Лонг.

Также общеизвестно, что лжецы часто избегают зрительного контакта, но есть еще один интересный аспект - расширение зрачков.

По словам Лонг, расширенные зрачки свидетельствуют о повышенном напряжении, возникающем во время лжи. Это может быть вызвано не только страхом быть разоблаченным, но и попыткой сконцентрироваться на своей вымышленной истории.

Смотрите видео о том, какие зрачки у человека, который лжет:

Как распознать, что человек лжет

Когда человек лжет, он может неосознанно применять защитное поведение, которое проявляется в его голосе или выборе слов. Например, если собеседник внезапно повышает голос, это может свидетельствовать о попытке скрыть правду. Лжецы также чаще употребляют негативные слова, такие как "ненависть" или "грустно", пытаясь избежать прямых ответов.

"Тот, кто лжет, часто избегает ответов и склонен к негативным формулировкам", - отмечает Лонг.

Что известно о YouTube канале "Seeker"

YouTube канал "Seeker" специализируется на научно-популярном контенте, охватывающем различные темы, связанные с наукой, технологиями, инновациями и природными явлениями. Видео на канале подают сложные научные концепции в доступной, интерактивной форме, привлекая внимание к интересным исследованиям, новым открытиям и будущим технологиям. Аэдитория канала - более 5 миллионов пользователей.

Как распознать ложь

Еще один интересный подход к выявлению лжи описывает Кларк Фрешман, профессор права, который обучает юристов и переговорщиков. Он советует использовать неожиданные вопросы, чтобы заставить лжеца остановиться и задуматься.

"Например, если человек говорит, что находился в ресторане, спросите о расположении уборной. Тот, кто говорит правду, быстро сможет ответить на такой вопрос, тогда как лжец может колебаться", - указывает он.

Как понять по лицу, что человек лжет

Фрешман также подчеркивает важность наблюдения за микровыражениями - короткими мимическими сигналами, длящимися всего доли секунды. В исследовании, проведенном в 2008 году, установили, что люди, которые скрывают свои истинные эмоции, моргают чаще и демонстрируют несовместимость в выражениях лица. Поэтому обращайте внимание на короткие, непоследовательные мимические сигналы, которые могут раскрыть истинное состояние человека.

Можно ли по поведению человека выявить ложь

Как отмечает профессор Мария Гартвиг из Колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея, большинство людей лучше обнаруживают ложь на интуитивном уровне. Исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, свидетельствует о том, что люди определяют неискренность с точностью лишь 54% - чуть лучше, чем случайная догадка. Это означает, что очевидные невербальные сигналы не всегда являются надежными индикаторами лжи.

"Реальные признаки обмана гораздо тоньше, чем нам кажется", - замечает Хартвиг.

Какие жесты выдают ложь

Распознать ложь возможно, если внимательно наблюдать за изменениями в поведении собеседника. Но, как отмечает профессиональный психолог Джулия Смит в Tik-Tok, ни один из этих признаков не является окончательным доказательством лжи.

Смотрите видео о том, какие жесты выдают ложь:

@drjulie Can you tell if someone is lying to you? Дайте мне знать, если хотите больше #psychologyfacts#tiktoktherapist#psychology#lying#cheating#psychologist♬ Changes - Instrumental - RockItPro

Когда человек лжет, его лицо может выражать эмоции, которые не совсем соответствуют сказанному. Например, вместо ожидаемого удовольствия можно заметить напряжение. Это диссонанс между словами и выражением лица, который интуитивно воспринимается как фальшивый.

"Выражение лица может не совсем соответствовать содержанию рассказа", - подчеркивает Смит.

Что известно о Джулии Смит

Julie Smith - британский клинический психолог, автор книг и популярный блогер. Она получила известность благодаря своим практическим видео о психическом здоровье, которые публикует в соцсетях с 2019 года. Ее видео, которые часто становятся вирусными, охватывают темы от тревожности до улучшения самооценки, помогая людям в различных аспектах ментального здоровья. На платформах, таких как TikTok и YouTube, Julie имеет миллионы подписчиков, которые ценят ее за доступный и полезный контент.

Ее книга, "Why Has Nobody Told Me This Before?", изданная в 2022 году, стала бестселлером в Великобритании и получила признание как одно из самых популярных изданий в сфере нон-фикшн. В ней она делится советами и техниками, которые использует в своей терапевтической практике, предлагая читателям инструменты для преодоления жизненных трудностей и сохранения психического равновесия.

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