Виплати до 7000 гривень: хто з українців зможе отримувати по дві пенсії

Пенсії в Україні / УНІАН

З 2023 року в Україні запрацює накопичувальна пенсійна система. Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, на першому етапі такі пакети можуть бути введені для працівників ключових бюджетних підприємств для випробувань такої системи, однак кінцевою метою є повноцінне впровадження накопичувальної пенсії в Україні в цілому.

Накопичувальну пенсію виплачуватимуть додатково до солідарної але не зменшуватимуть її розмір. Виплати з накопичувальної системи можуть бути довічними, одноразовими і на певний термін.

Якщо коштів накопичиться багато (більше, ніж потрібно для довічної пенсії) - то інші кошти людина може отримати одноразово, або також направити в страхову компанію, пише ТСН.

В окремих ситуаціях пенсійні накопичення можна буде використовувати до виходу на пенсію, в будь-якому віці.

На думку міністра соціальної політики Марини Лазебної, якщо вдасться впровадити накопичувальну систему — можна збільшити середню пенсію від 3,7 до 7 тис. грн. Навіть в умовах невеликих внесків 4% від заробітної плати.

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Наприклад всі розрахунки проведені в зв'язку з в актуальними цінами.

Побудована модель для людини, яка:

отримує заробітну плату 15 000 гривень на місяць;

працює і накопичує від 25 до 60 років (має 35 років стажу);

на власний Пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця отримує 2% від зарплати і додатково 2% від зарплати, які за неї заплатив роботодавець (разом 4% — 600 гривень) після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію 15 років;

отримує солідарну (звичну нам) пенсію на рівні середньої сьогодні - 3778 грн (станом на 1 липня 2021 року).

У цьому прикладі середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у людини складе 3117 гривень. Разом із солідарною пенсією людина отримуватиме 6895 грн, що становить 45% від зарплати.

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Накопичувальна та змішана пенсійні системи:

Солідарна. Платимо податки, а держава з них виплачує пенсії. Ця система домінує в Україні. Вона працює за принципом, що українці, які працюють, фактично утримують пенсіонерів за рахунок пенсійних внесків.

Накопичувальна. У цьому випадку накопичені кошти є власністю пенсіонера. Українець може залишити кошти у спадок і скористатися ними в критичних випадках, наприклад, для лікування.

Змішаний. Це коли балансують перший і другий варіанти одночасно. Змішана система в Україні вважається чинною, але, за даними Мінсоцполітики України, добровільні пенсійні накопичення мають менше мільйона осіб — це близько 9% від кількості застрахованих найманих працівників.

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців - пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.