Выплаты до 7000 гривен: кто из украинцев сможет получать по две пенсии

Пенсии в Украине / УНИАН

С 2023 года в Украине заработает накопительная пенсионная система. Как рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на первом этапе такие пакеты могут быть введены для работников ключевых бюджетных предприятий для испытаний такой системы, однако конечной целью является полноценное внедрение накопительной пенсии в Украине в целом.

Накопительную пенсию будут выплачивать дополнительно к солидарной но не уменьшать ее размер. Выплаты из накопительной системы могут быть пожизненными, одноразовыми и на определенный срок.

Если средств накопится много (больше, чем нужно для пожизненной пенсии) — то остальные средства человек может получить единовременно, или также направить в страховую компанию, пишет ТСН.

В отдельных ситуациях пенсионные накопления можно будет использовать до выхода на пенсию, в любом возрасте.

По мнению министра социальной политики Марины Лазебной, если удастся внедрить накопительную систему — можно увеличить среднюю пенсию от 3,7 до 7 тыс. грн. Даже в условиях небольших взносов 4% от заработной платы.

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Например все расчеты проведены в связи с в актуальными ценами.

Построена модель для человека, который:

получает заработную плату 15 000 гривен в месяц;работает и накапливает от 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа);

на собственный пенсионный накопительный счет ежемесячно получает 2% от зарплаты и дополнительно 2% от зарплаты, которые за нее заплатил работодатель (вместе 4% — 600 гривен)после завершения периода работы получает накопительную пенсию 15 лет;

получает солидарную (привычную нам) пенсию на уровне средней сегодня — 3778 грн (по состоянию на 1 июля 2021 года).

В этом примере средняя пенсия из накопительной системы за 15 лет у человека составит 3117 гривен. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6895 грн, что составляет 45% от зарплаты.

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Накопительная и смешанная пенсионные системы:

Солидарная. Платим налоги, а государство из них выплачивает пенсии. Эта система доминирует в Украине. Она работает по принципу, что украинцы, которые работают, фактически содержат пенсионеров за счет пенсионных взносов.

Накопительная. В этом случае накопленные средства являются собственностью пенсионера. Украинец может оставить средства в наследство и воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения.

Смешанная. Это когда балансируют первый и второй варианты одновременно. Смешанная система в Украине считается действующей, но, по данным Минсоцполитики Украины, добровольные пенсионные накопления имеют меньше миллиона человек — это около 9% от количества застрахованных наемных работников.

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.