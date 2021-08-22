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Две пенсии украинцам по накопительной системе: эксперты спрогнозировали размер выплат

22 августа 2021, 11:41
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При этом есть отдельный прогноз, что первые заметные выплаты по накопительной системы украинцы могут получить в достаточной степени нескоро.

Пенсия, украинцы
Эксперты спрогнозировали размер выплат пенсий по новой системе / УНИАН

В Украине размер второй пенсии (которую будут платить по накопительной системе ‒ ее Кабмин обещает ввести в стране в ближайшие годы) при условии наличия 35 лет страхового стажа и средней зарплаты составит около 3 тысяч гривен. По данным Министерства социальной политики, обязательные накопительные пенсии помогут увеличить соотношение пенсий к зарплатам с 29 до 45%, сообщает Обозреватель.

При этом есть прогноз, что первые выплаты по накопительной системы украинцы могут получить только через двадцать лет.

Согласно подсчетам аналитиков Минсоцполитики:

  • за 35 лет стажа, имея среднюю зарплату в 15 тысяч гривен, украинцы смогут накопить около 445 тысяч гривен (работая с доходностью приблизительно на 3% выше годовой инфляции);
  • если украинец будет получать пенсию в течение 15 лет и в среднем накопления дадут ему дополнительно 3117 гривен в месяц;
  • если у украинца при этом средняя солидарная пенсия на уровне 3624 гривен, то в целом он получит 6741 гривен пенсии.

Эксперт из Института демографии и социальных исследований имени Птухи Лидия Ткаченко считает, что определить конкретные суммы выплат для украинцев пока вообще невозможно.

"Средняя пенсия 7000 и так будет очень скоро, даже без каких-либо дальнейших реформ. Если накопительные взносы начнут платить в 2023 году, пенсионные выплаты, как ежемесячные, начнутся в лучшем случае лет через 15-20. Называть сейчас какие-либо суммы выплат преждевременно i неуместно", – считает она.

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Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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пенсия Минсоцполитика новости Украины
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