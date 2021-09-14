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Вийшов тизер 3 сезону Нарко: Мексика - фінального для серіалу

14 вересня 2021, 10:23

Телеcервіс Netlix завершує цілу епоху останнім сезоном серіалу Нарко Мексика.

Нарко Мексика 3 сезон
Нарко Мексика 3 сезон - дата виходу і трейлер / Netflix

Телесервіс Netflix визначився з виходом фінального сезону серіалу Нарко Мексика, який є спін-оффом культового серіалу Нарко.

Тепер відомо, який буде сюжет серіалу, який повинен був показати результати 2 сезону - коли Фелікс Гальярдо спробував протистояти управлінню по боротьбі з наркотиками.

Тизер засвітив реальні екшн-сцени, де будуть вибухи, переслідування і справжню повномасштабну війну.

Нарко: Мексика 3 сезон - актори і ролі

  • Дієго Луна - Мігель Анхель Фелікс Гальярдо, лідер картелю Гвадалахари;
  • Хосе Марія Язпік у ролі Амадо Каррільо Фуентеса, партнера Фелікса, племінника Нето (повторюючи його роль з Narcos);
  • Метт Летчер у ролі Хайме Кейкендалла;
  • Алехандро Едда у ролі Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана;
  • Скут МакНейрі, у ролі Уолта Бресліна, агента DEA, оповідача історії;
  • Альфонсо Досал у ролі Бенджаміна Арельяно Фелікса;
  • Майра Ермосільо у ролі Енедіни Арельяно Фелікса;
  • Мануель Масалва у ролі Рамона Арельяно Фелікса;
  • Гірка Ласаоса у ролі Ектора Луїса Пальми Салазара;
  • Альберто Амманн у ролі Хелмера "Пачо" Еррери;
  • Флавіо Медіна у ролі Хуана Гарсіа Абрего;
  • Фермін Мартінес у ролі Хуана Хосе "Ель Азул" Еспаррагоса Морено;
  • Хесус Очоа у ролі Хуана Непомусено Герра;
  • Ное Ернандес у ролі Рафаеля Агілара Гуахардо.

Всі 10 серій 3 сезону серіалу Нарко: Мексика виходять 5 листопада 2021 року на телесервісі Netflix.

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