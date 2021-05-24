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Стало відомо, коли Україна запустить COVID-паспорти, що відкриють шлях до Євросоюзу

24 травня 2021, 15:36

Україна має намір запустити паспорти вакцинації синхронно з Євросоюзом – 1 липня.

безвиз, ЄС, Україна
Українці вже з липня можуть отримати право знову подорожувати країнами ЄС / espreso.tv

Паспорта вакцинації від COVID-19, наявність яких дозволить туристам вільно подорожувати країнами Євросоюзу, планують запустити в Україні з 1 липня, синхронно з Брюсселем. Про це заявив віцепрем'єрміністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, на засіданні у глави держави Федоров сказав, що згідно з планами міністерства, запуск COVID-паспортів заплановано на 1 липня 2021 року.

"Глава держави поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації". Віцепрем'єрміністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі", - підкреслюється у повідомленні.читайте такожКовідний безвіз: чи зможуть українці їздити до ЄС за паспортами вакцинації

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив про те, що Україна і Євросоюз досягли політичної угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації. Сертифікати, в яких буде вказана інформація про вакцинацію громадянина від коронавірусу і наявність ПЛР-тесту, дозволить відновити туристичні поїздки до країн Євросоюзу.

Covid-паспорти для поїздок за кордон

  • Після старту вакцинації від коронавірусу низка країн вирішили запустити так звані COVID-паспорти. Це спеціальні документи, до яких вносяться відомості про те, чи є у людини щеплення від коронавірусу, та інша інформація, пов'язана з COVID-19.
  • Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в січні стверджував, що держава безкоштовно видаватиме такі сертифікати у тому випадку, якщо їх потребуватимуть інші держави при перетині кордону.
  • У березні у Євросоюзі почалися консультації щодо запуску паспортів вакцинації з метою відкриття європейських кордонів. Тоді зазначалося, що проблемою для відвідування держав ЄС громадянами третіх країн може стати щеплення вакциною, не зареєстрованою на наднаціональному європейському рівні.
  • ЗМІ вказували, що вакцина Covishield, якою роблять щеплення українцям, офіційно у ЄС не зареєстрована.
  • 20 травня Рада ЄС і Європарламент домовилися про запуск сертифікатів вакцинації. Йдеться про "зелені паспорти", які з'являться з 1 липня 2021 року. У документах буде інформація про вакцинацію громадянина від коронавірусу і відомості щодо проходження тесту.
Євросоюз новини України Михайло Федоров
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