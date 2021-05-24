Стало відомо, коли Україна запустить COVID-паспорти, що відкриють шлях до Євросоюзу

Українці вже з липня можуть отримати право знову подорожувати країнами ЄС / espreso.tv

Паспорта вакцинації від COVID-19, наявність яких дозволить туристам вільно подорожувати країнами Євросоюзу, планують запустити в Україні з 1 липня, синхронно з Брюсселем. Про це заявив віцепрем'єрміністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, на засіданні у глави держави Федоров сказав, що згідно з планами міністерства, запуск COVID-паспортів заплановано на 1 липня 2021 року.

"Глава держави поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації". Віцепрем'єрміністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі", - підкреслюється у повідомленні.читайте такожКовідний безвіз: чи зможуть українці їздити до ЄС за паспортами вакцинації

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив про те, що Україна і Євросоюз досягли політичної угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації. Сертифікати, в яких буде вказана інформація про вакцинацію громадянина від коронавірусу і наявність ПЛР-тесту, дозволить відновити туристичні поїздки до країн Євросоюзу.

Covid-паспорти для поїздок за кордон