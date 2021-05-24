Стало известно, когда Украина запустит COVID-паспорта, открывающие путь в Евросоюз

Украина намерена запустить паспорта вакцинации синхронно с Евросоюзом – 1 июля.
Паспорта вакцинации от COVID-19, наличие которых позволит туристам свободно путешествовать по странам Евросоюза, планируют запустить в Украине с 1 июля, синхронно с Брюсселем. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на заседании у главы государства Федоров сказал, что согласно планам министерства, запуск COVID-паспортов запланирован на 1 июля 2021 года.
"Глава государства поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеКовидный безвиз: смогут ли украинцы ездить в ЕС по паспортам вакцинации
Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина и Евросоюз достигли политического соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации. Сертификаты, в которых будет указана информация о вакцинации гражданина от коронавируса и наличии ПЦР-теста, позволят возобновить туристические поездки в страны Евросоюза.
COVID-паспорта для поездок за границу
- После старта вакцинации от коронавируса ряд стран решили запустить так называемые COVID-паспорта. Это специальные документы, в которые вносятся сведения о том, есть ли у человека прививка от коронавируса и другая информация, связанная с COVID-19.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в январе утверждал, что государство будет бесплатно выдавать такие сертификаты в том случае, если их потребуют другие государства при пересечении границы.
- В марте в Евросоюзе начались консультации по запуску паспортов вакцинации с целью открытия европейских границ. Тогда отмечалось, что проблемой для посещения государств ЕС гражданами третьих стран может стать прививка вакциной, не зарегистрированной на наднациональном европейском уровне.
- СМИ указывали, что вакцина Covishield, которой делают прививки украинцам, официально в ЕС не зарегистрирована.
- 20 мая Совет ЕС и Европарламент договорились о запуске сертификатов вакцинации. Речь идет о "зеленых паспортах", которые появятся с 1 июля 2021 года. В документах будет информация о вакцинации гражданина от коронавируса и сведения о прохождении теста.