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Стало известно, когда Украина запустит COVID-паспорта, открывающие путь в Евросоюз

24 мая 2021, 15:36
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Украина намерена запустить паспорта вакцинации синхронно с Евросоюзом – 1 июля.

безвиз, ЕС, Украина
Украинцы уже с июля могут получить право снова путешествовать по странам ЕС / espreso.tv

Паспорта вакцинации от COVID-19, наличие которых позволит туристам свободно путешествовать по странам Евросоюза, планируют запустить в Украине с 1 июля, синхронно с Брюсселем. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на заседании у главы государства Федоров сказал, что согласно планам министерства, запуск COVID-паспортов запланирован на 1 июля 2021 года.

"Глава государства поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеКовидный безвиз: смогут ли украинцы ездить в ЕС по паспортам вакцинации

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина и Евросоюз достигли политического соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации. Сертификаты, в которых будет указана информация о вакцинации гражданина от коронавируса и наличии ПЦР-теста, позволят возобновить туристические поездки в страны Евросоюза.

COVID-паспорта для поездок за границу

  • После старта вакцинации от коронавируса ряд стран решили запустить так называемые COVID-паспорта. Это специальные документы, в которые вносятся сведения о том, есть ли у человека прививка от коронавируса и другая информация, связанная с COVID-19.
  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в январе утверждал, что государство будет бесплатно выдавать такие сертификаты в том случае, если их потребуют другие государства при пересечении границы.
  • В марте в Евросоюзе начались консультации по запуску паспортов вакцинации с целью открытия европейских границ. Тогда отмечалось, что проблемой для посещения государств ЕС гражданами третьих стран может стать прививка вакциной, не зарегистрированной на наднациональном европейском уровне.
  • СМИ указывали, что вакцина Covishield, которой делают прививки украинцам, официально в ЕС не зарегистрирована.
  • 20 мая Совет ЕС и Европарламент договорились о запуске сертификатов вакцинации. Речь идет о "зеленых паспортах", которые появятся с 1 июля 2021 года. В документах будет информация о вакцинации гражданина от коронавируса и сведения о прохождении теста.
Евросоюз новости Украины Михаил Федоров
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