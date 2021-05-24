Стало известно, когда Украина запустит COVID-паспорта, открывающие путь в Евросоюз

Украинцы уже с июля могут получить право снова путешествовать по странам ЕС / espreso.tv

Паспорта вакцинации от COVID-19, наличие которых позволит туристам свободно путешествовать по странам Евросоюза, планируют запустить в Украине с 1 июля, синхронно с Брюсселем. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, на заседании у главы государства Федоров сказал, что согласно планам министерства, запуск COVID-паспортов запланирован на 1 июля 2021 года.

"Глава государства поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации". Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе", - подчеркивается в сообщении.Читайте такжеКовидный безвиз: смогут ли украинцы ездить в ЕС по паспортам вакцинации

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина и Евросоюз достигли политического соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации. Сертификаты, в которых будет указана информация о вакцинации гражданина от коронавируса и наличии ПЦР-теста, позволят возобновить туристические поездки в страны Евросоюза.

COVID-паспорта для поездок за границу