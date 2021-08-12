У Кабміні розповіли, коли повністю відмовляться від паперової прописки

Михайло Федоров повідав, коли скасують паперову прописку / Фото: svobodnaya.academy

Очільник міністерств цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, коли в нашій країні скасують паперову довідку про місце реєстрації. За його словами, міністерство зараз активно працює над цим, пише ТСН.

За словами чиновника, планується у кінці жовтня або на початку листопада дозволити жителям усіх міст України із ID-паспортом змінювати місце реєстрації за допомогою сервісу Дія.

"І після, або навіть перед цим, у другому читанні буде схвалений відповідний законопроект. Він, по-перше," вбиває " штамп у паспорті - цей радянський рудимент, - тому що з онлайн-пропискою не потрібно нікуди відправляти документи заради штампу. І, по-друге, в цьому законопроекті прописано, що держава може самостійно перевіряти місце реєстрації", - сказав він.

Міністр зазначив, що прописка відображатиметься у мобільному додатку Дія.

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"Прописка буде вже в Дії - ми повністю прибираємо "інститут" папірців та штампу в паспорті", - додав Федоров.

Раніше Главред писав про те, що восени минулого року в Міністерстві цифрової трансформації заявили, що з 1 вересня 2021-го в Україні органи влади позбудуться права вимагати паперові документи у громадян країни.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував кілька варіантів дизайну електронного паспорта громадянина України для смартфону.

Також були озвучені терміни впровадження електронного лікарняного в Україні.