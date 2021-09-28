Російська біатлоністка переходить до збірної України і чекає указу Зеленського

Дар'я Сидорова хоче виступати за Україну / Дар'я Сидорова Instagram

22-річна російська біатлоністка Дар'я Сидорова чекає Указу президента України Володимира Зеленського про видачу їй українського паспорта.

Як розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв'ю Суспільне.Спорт, як тільки вона отримає документ, то вступить до Київського державного університету.

Бринзак зазначив, що сподівається на поступову адаптацію біатлоністки в Україні та її успіхи.

"Дарина поступово буде намагатися потрапити в команду вже в 2022 році для підготовки в новому олімпійському циклі. Сподіваюся, що вона візьме участь в Універсіаді в грудні 2021-го", – заявив Бринзак.

Відповідаючи на питання про перспективи російської біатлоністки, Володимир Михайлович відповів позитивно. У числі переваг спортсменки, глава ФБУ відзначив високу швидкість ходу, заявивши що Сидорова дуже хороша і молода спортсменка з потенціалом.

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Зазначимо, про бажання Дар'ї Сидорової виступати за українську команду стало відомо в травні цього року.

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Найкращим результатом Сидорової на міжнародних стартах є 13-е місце в спринті на юніорському Кубку IBU в сезоні 2019/2020. На дорослих Кубку IBU і Кубку світу у Дар'ї досвіду немає. На змаганнях Дарина Сидорова виступала у складі Тюменської області РФ.

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