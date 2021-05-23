Переможець Євробачення 2021 - Maneskin: що відомо про групу і про що її пісня

На Євробаченні 2021 перемогла Італія та гурт Maneskin з піснею Zitti e buoni, яка набрала рекордну кількість голосів.

Рок гурт вразив своїм виступом, і як це вже колись було, приніс перемогу своїй країні. Це не дивно - продюсер Денис Путінцев вже зазначив, що Італія може перемогти на Євробаченні через "тестостероновий посил".

Розповідаємо, що відомо про групу Maneskin і її пісні Zitti e buoni.

Maneskin - історія створення

Maneskin - рок-група з Риму, до складу якої входять відомий вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торчіо. Колектив існує з 2016 року.

Як розповідають самі члени групи, назва "Maneskin" була запозичена з датської мови.

Є ціла історія від музиантов про те, що вони влаштували окремі збори, де обговорювали всі варінати, а потім попросили басистку Вікторію, яка наполовину датчанка, назвати кілька цікавих слів, з яких вибрали найбільш "фатальне".читайте такожЄвробачення 2021 фінал: хто переміг-результати голосування

Серед варіантів, запропонованих Вікторією, було слово "Maneskin", яке перекладається як "місячне сяйво". Не дивно, що рокери зійшлися на такому дивному слові з дуже красивим значенням. Перемога на Євробаченні додала їм популярності не тільки на батьківщині, а й у всьому світі.

Maneskin - історія та пісні

Група стала відомою після того, як в 2017 році посіла друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу талантів X Factor.

У 2017 році був випущений дебютний сингл групи під назвою "Chosen", що займав 2-е місце в італійському чарті. Пізніше пісня увійшла в дебютний міні-альбом Maneskin, який вийшов в середині грудня 2017 року.

Maneskin / instagram.com/eurovision/

Дебютний студійний альбом групи Il ballo della vita, вийшов в 2018 році та досяг 1-го місця в чартах Італії і потрапив в хіт-паради ще кількох європейських країн.читайте такожЄвробачення 2021 фінал: хто проголосував за Україну - країни і бали

У 2021 Maneskin виступив на культовому італійському музичному фестивалі Sanremo з піснею Zitti E Buoni, котора стала їх візитною карткою на Євробаченні після перемоги на фестивалі вдома.

Maneskin - Дискографія та пісні

2018 – Il ballo della vita

New Song Torna a casa L'altra dimensione Sh*t Blvd Fear for Nobody Le parole lontane Immortale (feat. Vegas Jones) Lasciami stare Are You Ready? Close to the Top Niente da dire Morirò da re This Is Måneskin

2021 – Teatro d'ira - Vol. I

Zitti e buoni Coraline Lividi sui gomiti I Wanna Be Your Slave In nome del padre For Your Love La paura del buio Vent'anni

Maneskin Zitti E Buoni - текст пісні

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi, fra', di fango

Giallo di siga' fra le dita

Io con la siga', camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

Buonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene non fare più errori

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo' li prendo a calci 'sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa, mamma, se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Io ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

E non scalare le rapide

Ho scritto sopra una lapide

"In casa mia non c'è Dio"

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l'ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell'altezza

Se vuoi fermarmi, ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

E siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro

Maneskin Zitti E Buoni-переклад пісні

[Куплет]

Вони не розуміють, про що я говорю

Ви усі по вуха в грязі, бро

З пожовклими від курива пальцями

А я гуляю з сигаретою в руці

Вибач, але я сильно вірю

Що зможу зробити цей стрибок

Навіть, якщо дорога піднімається в гору

Я тренуюся саме для цього

[Куплет 2]

І добрий вечір, леді та джентльмени

Випускайте акторів

А ви постукайте краще по дереву

Краще сидіть і не висовуйтеся

Люди тут каламутні, як бариги

Занадто багато ночей я провів замкнений зовні

Зараз я винесу ці двері

Втупившись вгору, як скелелаз

Так що прости, мам, що мене весь час немає вдома, але…

[Приспів]

Я не в своєму розумі, але я відрізняюся від них

І ти не в своєму розумі, і ти відрізняєшся від них

Ми не в своєму розумі, але ми не такі як вони

Ми не в своєму розумі, але ми не такі як вони

[Куплет 3]

Я писав сторінки за сторінками

Бачив сіль, потім сльози

Ці люди в машинах

Не йди проти течії

Напис на надгробному камені:

"У моєму домі Бога немає"

Але якщо ти знайдеш сенс часу

Ти виберешся зі свого забуття

І немає такого вітру, який міг би зупинити

Силу природи

З правильної точки зору

Ти відчуваєш, як п'янить тебе вітер

З восковими крилами за плечима

Я буду шукати цю висоту

Якщо ти захочеш зупинити мене, спробуй знову

Спробуй відрубати мені голову

Тому що…

[Приспів]

Я не у своєму розумі, але я відрізняюся від них

І ти не у своєму розумі, і ти відрізняєшся від них

Ми не у своєму розумі, але ми не такі як вони

Ми не у своєму розумі, але ми не такі як вони

[Перехід]

На жаль, люди часто говорять

Говорять про те, про що самі не розуміють

Відвези мене туди, де я випливу

Тому що тут мені не вистачає повітря

На жаль, люди часто говорять

Говорять про те, про що самі не розуміють

Відвези мене туди, де я випливу

Тому що тут мені не вистачає повітря

На жаль, люди часто говорять

Говорять про те, про що самі, блін, не розуміють

Відвези мене туди, де я випливу

Тому що тут мені не вистачає повітря

[Приспів]

Я не в своєму розумі, але я відрізняюся від них

І ти не в своєму розумі, і ти відрізняєшся від них

Ми не в своєму розумі, але ми не такі як вони

Ми не в своєму розумі, але ми не такі як вони

[Закінчення]

Ми відрізняємося від них