Злата Огневич вперше прокоментувала участь у Холостячці 2021

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Злата Огневич стала Холостячкою у другому сезоні романтичного шоу, і розповіла якого чоловіка вона шукає.

Після того, як в ефірі шоу "Як вийти заміж" показали відеозвернення нової Холостячки, Злата Огневич розповіла, навіщо пішла на шоу у своєму Instagram.

"Я кажу собі так! Цей рік для мене - дивовижний і чарівний! Але ж все тільки починається, як і мій новий період в житті. Мій шлях до себе почався рік тому після хворобливого розриву відносин, навіть довелося відвідувати психотерапевта.... І ось, я впоралася і дякую за досвід, який мені допоміг зрозуміти - чого ж хочу я! Я йду на Холостячку, щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю! Дякую, що поділяєте зі мною такий важливий і дуже хвилюючий період! Всім любові", - написала вона.читайте такожЗлата Огневич стала героїнею шоу Холостячка 2021

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Тим часом, творці шоу на СТБ оголосили відкритим кастинг - щоб взяти участь у ньому, потрібно заповнити анкету, які залишили на сайті каналу.

Нагадаємо, Злата Огневич не в стосунках вже рік.

Співачка в першому відеозверненні розповіла про те, що перші її стосунки закінчилися через ревнощі її молодого чоловіка, який не зміг витримувати її репетиції і поїздки.

Другий її молодий чоловік здавався ідеальним, і вони вже почали зустрічатися, але він почав її хейтити, вказувати на "складочки", і навіть припиняв відносини.

Холостячка 2 вийде на СТБ восени 2021. Точної дати поки що не розкривають.