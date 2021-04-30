УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Злата Огневич вперше прокоментувала участь у Холостячці 2021

30 квітня 2021, 10:54

СТБ офіційно почав кастинг для шоу Холостячка 2021 і розкрив ім'я головної героїні другого сезону шоу.

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Злата Огневич стала Холостячкою у другому сезоні романтичного шоу, і розповіла якого чоловіка вона шукає.

Після того, як в ефірі шоу "Як вийти заміж" показали відеозвернення нової Холостячки, Злата Огневич розповіла, навіщо пішла на шоу у своєму Instagram.

"Я кажу собі так! Цей рік для мене - дивовижний і чарівний! Але ж все тільки починається, як і мій новий період в житті. Мій шлях до себе почався рік тому після хворобливого розриву відносин, навіть довелося відвідувати психотерапевта.... І ось, я впоралася і дякую за досвід, який мені допоміг зрозуміти - чого ж хочу я! Я йду на Холостячку, щоб зустріти чоловіка своєї мрії і створити разом прекрасну, люблячу сім'ю! Дякую, що поділяєте зі мною такий важливий і дуже хвилюючий період! Всім любові", - написала вона.читайте такожЗлата Огневич стала героїнею шоу Холостячка 2021

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Тим часом, творці шоу на СТБ оголосили відкритим кастинг - щоб взяти участь у ньому, потрібно заповнити анкету, які залишили на сайті каналу.

Нагадаємо, Злата Огневич не в стосунках вже рік.

Співачка в першому відеозверненні розповіла про те, що перші її стосунки закінчилися через ревнощі її молодого чоловіка, який не зміг витримувати її репетиції і поїздки.

Другий її молодий чоловік здавався ідеальним, і вони вже почали зустрічатися, але він почав її хейтити, вказувати на "складочки", і навіть припиняв відносини.

Холостячка 2 вийде на СТБ восени 2021. Точної дати поки що не розкривають.

Злата Огневич новини шоу бізнесу Холостячка 2021 онлайн
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Сирна паска: як приготувати царську та швидку паскуСирна паска: як приготувати царську та швидку паску Несподівана спека і небезпечні поїздки: чого чекати в травні-2021Несподівана спека і небезпечні поїздки: чого чекати в травні-2021 Лавров заявив, що війни з Україною треба уникнутиЛавров заявив, що війни з Україною треба уникнути Великдень 2021: світлі привітання, шикарні картинки й анімаціяВеликдень 2021: світлі привітання, шикарні картинки й анімація Екснардеп назвав ім'я нового спікера Зеленського: що про неї відомоЕкснардеп назвав ім'я нового спікера Зеленського: що про неї відомо

Останні новини

17:27
У МЗС України оголосили про плани Зеленського на перемовини з Путіним
17:08
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 2 травня: кому загрожує фальшиве заступництво Відео
16:50
Стало відомо про відведення військ Таджикистану від кордонів Киргизії
16:49
Зашквар Киви з дисертацією: спливли нові скандальні деталі Відео
16:45
Благодатний вогонь привезуть в Україну: в ПЦУ розкрили деталі Фото Відео
Реклама
16:41
Кулеба вказав Заходу на помилку щодо Донбасу і заявив про погрози Кремля
16:13
Загибель дівчини у ДТП в Києві: водія-"мажора" заарештовано Відео
16:06
Річний тариф на газ в Україні: хто заплатить більше за всіх Відео
15:41
"Зоряні війни": у США попередили про протисупутникову зброю КНР і РФ Відео
15:39
Імунолог передрік погіршення ситуації з коронавірусом в Україні Відео
15:34
Пономарьов представив унікальну Великодню пісню: її виконали 12 мовами Відео
15:20
Великдень 2021: світлі привітання, шикарні картинки й анімація
14:51
Кулеба заявив про плани України щодо участі США в питаннях Донбасу Відео
14:38
Україна отримає мільйони доз вакцини від коронавірусу Pfizer Відео
14:32
Боб "Клеопатра" та з пір'ям: модні варіанти популярної стрижки 2021 Фото Відео
14:24
Геращенко розкрив деталі про винуватця ДТП, в якому загинула дівчина Відео
13:57
Благодатний вогонь зійшов: як його роздавали Фото Відео
13:50
Червона зона карантину в Україні скоротилася до семи регіонів Відео
13:42
Конфлікт Киргизії й Таджикистану: президенти досягли важливої домовленості Відео
13:38
Кулеба назвав можливе місце зустрічі Зеленського з Путіним Відео
Реклама
13:13
Експерт пояснив, як призначення Нуланд відіб'ється на переговорному процесі щодо Донбасу Відео
13:00
Сходження Благодатного вогню 2021: онлайн-трансляція і як відбувається Відео
12:32
Гороскоп на травень-2021 для всіх знаків: Рака побалує доля, а Тельцю буде складно
12:22
Багато сонця і весняні грози: синоптик уточнила прогноз погоди на травень Відео
12:14
У моторошній автокатастрофі в центрі Києва загинула 18-річна дівчина
11:24
Киргизстан заявив про обстріл житлових будинків з боку Таджикистану Відео
11:21
При зрості 165 см важила 28 кг: в Одесі від анорексії померла 12-річна школярка Відео
10:48
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 травня: новий пост і заборонена справа Відео
10:45
Україна закриває в'їзд для громадян, які прибули з Індії Відео
10:44
Сирна паска: як приготувати царську та швидку паску Відео
10:29
Зливи і спека до +25: чого чекати від погоди в Україні на травневі свята Відео
10:23
Що приготувати на Великдень: смачне меню і прості рецепти Відео
10:14
Чому Європа не поспішає вводити санкції проти РФ Погляд
09:37
Хворі на COVID-19 рідше втрачають смак і нюх - інфекціоніст Відео
09:34
Українці можуть залишитися без гарячої води: в чому причина Відео
08:49
Між США і Росією офіційно почалася нова холодна війна Погляд
08:47
Блінкен спробує переконати Німеччину зупинити Північний потік-2 Відео
08:21
Коронавірус в Україні: перед 1 травня виявили 8,5 тис. нових хворих, помер 351 пацієнт Відео
07:59
У Києві завершився локдаун: що дозволено з 1 травня Відео
07:45
Вчені назвали несподівані переваги вітаміну D Відео
Реклама
07:26
У Байдена зробили заяву про майбутнє України в НАТО Відео
07:14
Внучка Боярського показала величезні соковиті груди
06:55
Поганий знак для Москви і пониження для Києва: чого чекати від призначення Нуланд Погляд
06:03
Головні вісім трендів жіночого взуття на весну-літо 2021 Фото Відео
06:01
Експерт розповів, чи чекати зміни тарифів на газ Відео
05:31
У ЗСУ оцінили шанси на повномасштабну війну Росії з Україною
05:28
Сильна магнітна буря на Великдень 2021 вдарить по судинах: що робити Відео
05:03
Як впливає зайва вага на тяжкість форми коронавірусу - відповідь вчених
04:30
"Бандитів на царство": у Мережу злили новий запис розмови Медведчука і Суркова Відео
04:22
Дипломат передрік серйозний удар по економіці РФ у разі відключення SWIFT Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти