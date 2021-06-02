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В Україні вирує негода: де і коли чекати нового удару стихії

2 червня 2021, 09:14
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В Україні знеструмлено 50 населених пунктів внаслідок негоди.

Негода знеструмила десятки населених пунктів
В Україні грози та сильні пориви вітру / Facebook / MNSIFR

В Україні через поривів вітру і грози, станом на ранок 2 червня, знеструмлено 50 населених пунктів.

Як повідомили у прес-службі ДСНС, через негоду спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

"Станом на 7 год. 2 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 50 населених пунктів у 3 областях", - йдеться у повідомленні.

У середу вранці, 2 червня, в Україні електрика відсутня в трьох областях:

  • у Дніпропетровській області без електропостачання 38 населених пунктів;
  • у Донецькій області 6 населених пунктів;
  • у Запорізькій області 6 населених пунктів.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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Прогноз погоди на 2 червня:

Зазначимо, що синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 2 червня. Оголошено перший рівень небезпеки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, сьогодні у східних, центральних та південних областях очікуються грози.

У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі.

Вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Штормове попередження в Києві:

У Києві 2 червня вдень пориви вітру складуть 15-18 метрів в секунду. Оголошено 1-й (жовтий) рівень небезпеки.

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Прогноз погоди на літо 2021:

  • Раніше завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Світлана Краковська розповіла про те, що в середині літа можна чекати досить жарких днів у найтеплішому місяці — липні, так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі, що є великим тепловим навантаженням на людський організм.
  • Синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що перший місяць літа почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. Денна температура повітря в липні в більшості регіоні складе +27 ... + 32 градуси. Останній місяць літа почнеться з сильної спеки-стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 33 ... + 35 градусів.
  • Горбань уточнив, що до кінця червня температура може піти вгору і наблизиться до 30 градусів. У липні вдень-до +35 градусів в тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40 градусів він прогнозує в середині місяця. Горбань додав, що до середини останнього місяця вдень очікується під +40 градусів при майже повній відсутності хмар.

Циклон

Циклоном називають повітряну масу у вигляді атмосферного вихору з віссю величезного діаметра, пише Вікіпедія.

У центрі вихору повітря має знижений тиск. Циклон найчастіше приносить опади.

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