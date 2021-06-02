В Украине бушует непогода: где и когда ждать нового удара стихии

В Украине грозы и сильные порывы ветра / Facebook/MNSIFR

В Украине из-за порывов ветра и грозы, по состоянию на утро 2 июня, обесточены 50 населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, из-за непогоды сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

"По состоянию на 7 ч. 2 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 50 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.

В среду утром, 2 июня, в Украине электричество отсутствует в трех областях:

в Днепропетровской области без электроснабжения 38 населенных пунктов;

в Донецкой области 6 населенных пунктов;

в Запорожской области 6 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Прогноз погоды на 2 июня:

Отметим, что синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине 2 июня. Объявлен первый уровень опасности.

Как сообщает Укргидрометцентр, сегодня в восточных, центральных и южных областях ожидаются грозы.

В Запорожской, Донецкой и Луганской областях значительные дожди.

Днем в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

Штормовое предупреждение в Киеве:

В Киеве 2 июня днем порывы ветра составят 15-18 метров в секунду. Объявлен 1-й (желтый) уровень опасности.

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Прогноз погоды на лето 2021:

Ранее заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАН Украины Светлана Краковская рассказала о том, что в середине лета можно ждать достаточно жарких дней в самом теплом месяце — июле, так называемые "тропические ночи", когда температура остается на уровне 20 градусов ночью, что является большой тепловой нагрузкой на человеческий организм.

Синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что первый месяц лета начнется с дождей, которые будут идти около 3 дней. Дневная температура воздуха в июле в большинстве регионе составит +27 ... + 32 градуса. Последний месяц лета начнется с сильной жары – столбики термометров будут держаться на уровне +33 ... + 35 градусов.

Горбань уточнил, что к концу июня температура может пойти вверх и приблизится к 30 градусам. В июле днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40 градусов он прогнозирует в середине месяца. Горбань добавил, что к середине последнего месяца днем ожидается под +40 градусов при почти полном отсутствии облаков.