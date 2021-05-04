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Microsoft оголосила травневі новинки Game Pass і додала FPS Boost ще в сотню ігор

4 травня 2021, 13:14

Щоправда, на багатьох іграх для збільшення FPS запускають версії для One S, а не One X.

Game Pass
Найближчі новинки Xbox Game Pass / Microsoft

Компанія Microsoft офіційно повідомила про те, які проєкти з'являться в передплатному сервісі Xbox Game Pass у травні 2021 року.

У найближчі пару тижнів передплатники Xbox Game Pass отримають кілька цікавих ігор і для консолей, і для ПК. Серед тайтлів є Just Cause 4, Red Dead Online і Final Fantasy X.

Ці ігри незабаром з'являться в Xbox Games Pass:

  • Dragon Quest Builders 2 — Xbox і ПК) - 4 травня
  • Outlast 2 (Xbox і ПК) - 6 травня
  • Steep — Xbox) - 6 травня
  • Final Fantasy X / X-2 HD Remaster (Xbox і ПК) - 13 травня
  • Just Cause 4: Reloaded — Xbox і ПК) - 13 травня
  • Psychonauts — Xbox і ПК) - 13 травня
  • Red Dead Online — Xbox) - 13 травня
  • Remnant: From the Ashes — ПК) - 13 травня

Ці ігри видалять з сервісу 15 травня:

  • Alan Wake (Xbox і ПК)
  • Battlefleet Gothic: Armada 2 (ПК)
  • Dungeon of the Endless (Xbox і ПК)
  • Final Fantasy IX (Xbox і ПК)
  • Hotline Miami (ПК)
  • Plebby Quest: the Crusades (ПК)

Крім того, Microsoft оголосила про наймасштабніше поповнення бібліотеки FPS Boost [технологія, що дозволяє поліпшити фреймрейт в старих тайтлах] в історії. Тепер у списку прискорених ігор налічується 97 позицій. Повний список тайтлів і підтримуваних режимів зібраний у блозі Major Nelson.

Деякі ігри, які поповнили бібліотеку FPS Boost:

  • Mad Max (до 120 Гц на Series X)
  • Hollow Knight: Voidheart Edition (120 Гц)
  • Metro Redux і Metro: Last Light Redux (120 Гц)
  • Assassin's Creed Unity (60 Гц)
  • Far Cry 5 (60 Гц)
  • Gears Of War 4 (60 Гц)
  • Deus Ex: Mankind Divided (60 Гц)
  • Dragon Age: Inquisition (60 Гц)
  • Dying Light (60 Гц тільки на Series X)
  • Life is Strange (60 Гц)
  • Life is Strange 2 (60 Гц тільки на Series X)
  • Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (60 Гц)

Варто звернути увагу, що в деяких іграх для досягнення прийнятної кадрової частоти доводиться запускати версію гри для Xbox One S зі спрощеною графікою. Цінувати свою спадщину – добре (привіт, Playstation), але коли ми вже побачимо повноцінний некст-ген тайтл від Microsoft?

Нагадаємо, що Xbox Game Pas – це свого роду ігровий аналог Netflix з купою можливостей для геймерів: він працює по щомісячній підписці і надає доступ до великої бібліотеки найрізноманітніших ігор. За 15 доларів на місяць користувач отримує доступ до сотень ігор Xbox, серед яких кожен третій – проєкти ААА-рівня.

Наприклад, в день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 передплатники сервісу зможуть безплатно пограти в довгоочікуваний український шутер.

Microsoft Xbox Series X Xbox Series S Xbox Game Pass
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