Microsoft оголосила травневі новинки Game Pass і додала FPS Boost ще в сотню ігор

Найближчі новинки Xbox Game Pass / Microsoft

Компанія Microsoft офіційно повідомила про те, які проєкти з'являться в передплатному сервісі Xbox Game Pass у травні 2021 року.

У найближчі пару тижнів передплатники Xbox Game Pass отримають кілька цікавих ігор і для консолей, і для ПК. Серед тайтлів є Just Cause 4, Red Dead Online і Final Fantasy X.

Ці ігри незабаром з'являться в Xbox Games Pass:

Dragon Quest Builders 2 — Xbox і ПК) - 4 травня

Outlast 2 (Xbox і ПК) - 6 травня

Steep — Xbox) - 6 травня

Final Fantasy X / X-2 HD Remaster (Xbox і ПК) - 13 травня

Just Cause 4: Reloaded — Xbox і ПК) - 13 травня

Psychonauts — Xbox і ПК) - 13 травня

Red Dead Online — Xbox) - 13 травня

Remnant: From the Ashes — ПК) - 13 травня

Ці ігри видалять з сервісу 15 травня:

Alan Wake (Xbox і ПК)

Battlefleet Gothic: Armada 2 (ПК)

Dungeon of the Endless (Xbox і ПК)

Final Fantasy IX (Xbox і ПК)

Hotline Miami (ПК)

Plebby Quest: the Crusades (ПК)

Крім того, Microsoft оголосила про наймасштабніше поповнення бібліотеки FPS Boost [технологія, що дозволяє поліпшити фреймрейт в старих тайтлах] в історії. Тепер у списку прискорених ігор налічується 97 позицій. Повний список тайтлів і підтримуваних режимів зібраний у блозі Major Nelson.

Деякі ігри, які поповнили бібліотеку FPS Boost:

Mad Max (до 120 Гц на Series X)

Hollow Knight: Voidheart Edition (120 Гц)

Metro Redux і Metro: Last Light Redux (120 Гц)

Assassin's Creed Unity (60 Гц)

Far Cry 5 (60 Гц)

Gears Of War 4 (60 Гц)

Deus Ex: Mankind Divided (60 Гц)

Dragon Age: Inquisition (60 Гц)

Dying Light (60 Гц тільки на Series X)

Life is Strange (60 Гц)

Life is Strange 2 (60 Гц тільки на Series X)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (60 Гц)

Варто звернути увагу, що в деяких іграх для досягнення прийнятної кадрової частоти доводиться запускати версію гри для Xbox One S зі спрощеною графікою. Цінувати свою спадщину – добре (привіт, Playstation), але коли ми вже побачимо повноцінний некст-ген тайтл від Microsoft?

Нагадаємо, що Xbox Game Pas – це свого роду ігровий аналог Netflix з купою можливостей для геймерів: він працює по щомісячній підписці і надає доступ до великої бібліотеки найрізноманітніших ігор. За 15 доларів на місяць користувач отримує доступ до сотень ігор Xbox, серед яких кожен третій – проєкти ААА-рівня.

Наприклад, в день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 передплатники сервісу зможуть безплатно пограти в довгоочікуваний український шутер.