Дистанційка в школах: У Міносвіти розповіли про змішаний формат з 1 вересня

У школах України анонсували дистанційку / Reuters

Заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій розповіла про ймовірність дистанційної форми навчання у школах України з 1 вересня.

У Міністерстві освіти і науки розраховують, що до 1 вересня більшість педагогів зроблять щеплення від COVID-19, передає Укрінформ.

При цьому вона уточнила, що в Україні будуть розширювати Всеукраїнську школу онлайн, а також планується використовувати змішаний формат навчання.

"Ми розраховуємо, що більшість педагогічних працівників будуть вакциновані до 1 вересня, це дозволить розпочати навчання в навчальних закладах без дистанційних процесів. Але все це залежить від епідемічної ситуації", - сказала Мандзій.

Вона також підкреслила, що рішення щодо можливості щеплення від COVID-19 дітей старше 12 років залежить від МОЗ.

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"Це повноваження виключно Міністерства охорони здоров'я. Поки діти не підпадають під вакцинацію. Будуть у нас рекомендації МОЗ - тоді будемо вести бесіди з батьками про ті чи інші тенденції", - пояснила заступник міністра.

Вона додала, що елементи дистанційного навчання так чи інакше будуть застосовуватися. МОН розширюватиме Всеукраїнську школу онлайн, більше використовуватиме змішаний формат навчання.

Раніше міністр освіти України Сергій Шкарлет оцінив ймовірність відходу українських школярів на дистанційне навчання з 1 вересня.

За його словами, це питання цілком залежить від дисципліни громадян і закликав звикати жити в умовах пандемії.