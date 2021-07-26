Кравчук майже місяць перебуває в реанімації і підключений до ШВЛ - ЗМІ

Кравчук в реанімації / УНІАН

Перший президент України Леонід Кравчук ще з кінця червня перебуває в реанімації, після того, як йому зробили операцію на серці.

Як повідомляє 24 канал, Кравчук підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Політика прооперували ще 29 червня.

Представник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович заявляв, що Кравчуку в червні зробили планову операцію на серці. Але за його даними, вона пройшла без побічних проблем.

Поки інших подробиць про стан здоров'я першого українського президента і глави української делегації в Тристоронній контактній групі немає.

У близькому оточенні Леоніда Кравчука інформацію підтвердили.

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Як пише видання APnews джерело повідомило, що динаміка одужання є, але вона поки дуже повільна і лікарі поки не дають коментарів.

"Так і є. Леонід Макарович дійсно знаходиться в реанімації, йому була проведена складна операція, яку потрібно було терміново робити. Це операція на серці і не тільки. І після операції він досі перебуває в реанімації на ШВЛ. Дуже-дуже поступово, дуже повільна динаміка одужання. Поки ніхто нічого не коментує, ні лікарі, ніхто", - повідомило джерело.

Як повідомляли лікарі, вони заборонили Кравчуку будь-які навантаження.

Зазначимо, перший президент України вже не вперше звертається до хірурга. У 2017 році йому робили стентування серця.

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Нагадаємо, в червні стало відомо, що 87-річний Леонід Кравчук переніс операцію на серці. Через це він вперше за багато років пропустив урочисте засідання Верховної Ради, проведене з нагоди Дня Конституції.

В Офісі президента раніше заявляли, що поки не розглядають питання заміни Кравчука в ТКГ.