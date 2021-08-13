Не було грошей на квиток: дитина після реабілітації в Сумах вирішила пішки піти додому в Шостку

Дитина після реабілітації в Сумах вирішила пішки піти додому в Шостку / УНІАН

У Сумській області хлопчина вирішив пішки дістатися додому після реабілітації, оскільки у нього не було грошей на квиток. Дитину вчасно помітили правоохоронці і допомогли їй.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Сумської області, під час патрулювання території Сумського району працівники сектору реагування патрульної поліції побачили неповнолітнього, який босоніж йшов трасою між населеними пунктами.

Правоохоронці зупинилися і розпитали підлітка, чи не потрібна йому допомога. Поспілкувавшись з хлопцем, вони дізналися, що він живе в Шостці, але через відсутність грошей йде додому пішки.

Зв'язавшись з матір'ю мандрівника правоохоронці з'ясували, що підліток проходив курс лікування в реабілітаційному центрі міста Суми.

"Поліцейські купили для юнака квиток на поїзд і відправили до родичів. Зараз хлопець вже вдома, а його мати висловлює свою подяку працівникам поліції за проявлену людяність і турботу", — поділилися в пресслужбі поліції.

Дитина вирішила пішки піти додому в Шостку / Нацполіція

Раніше повідомлялося, у Вишневому Київської області батьки залишили свою 8-річну дочку в машині, і пішли додому забрати речі. У цей момент чоловік скористався ситуацією, змусив дитину відкрити авто і вирвав з рук дівчинки мобільний телефон.