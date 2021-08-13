Не было денег на билет: ребенок после реабилитации в Сумах решил пешком пойти домой в Шостку

Ребенок после реабилитации в Сумах решил пешком пойти домой в Шостку / УНИАН

В Сумской области парнишка решил пешком добраться домой после реабилитации, поскольку у него не было денег на билет. Ребенка вовремя заметили правоохранители и помогли ему.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Сумской области, во время патрулирования территории Сумского района работники сектора реагирования патрульной полиции увидели несовершеннолетнего, который босиком шел по трассе между населенными пунктами.

Правоохранители остановились и расспросили подростка, не нужна ли ему помощь. Пообщавшись с подростком, они узнали, что он живет в Шостке, но из-за отсутствия денег идет домой пешком.

Связавшись с матерью путешественника правоохранители выяснили, что подросток проходил курс лечения в реабилитационном центре города Сумы.

"Полицейские купили для юноши билет на поезд и отправили к родственникам. Сейчас парень уже дома, а его мать выражает свою благодарность работникам полиции за проявленную человечность и заботу", — поделились в пресс-службе полиции.

Ребенок решил пешком пойти домой в Шостку/ Нацполиция

Ранее сообщалось, в Вишневом Киевской области родители оставили свою 8-летнюю дочь в машине, и пошли домой забрать вещи. В этот момент мужчина воспользовался ситуацией, заставил ребенка открыть авто и вырвал из рук девочки мобильный телефон.