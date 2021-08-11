Родители таскали ребенка по знахарям: в Чернигове от страшных ожогов умерла 2-летняя девочка

Ребенка не смогли спасти / pixabay

В Чернигове умерла 2-летняя Леся Г* из села Григорьевка в областной больнице. Как сообщают местные СМИ, у ребенка были тяжелые ожоги, а родители поздно обратились за профессиональной медицинской помощью.

2-летнюю Лесю госпитализировали в больницу только через 5 дней после того, как она получила ожоги. В течение двух недель девочка боролась за свою жизнь, но медикам не удалось ее спасти, поскольку, по их словам, ребенка привезли поздно.

Леся из двойни, ее брату Павлику удалось обойти емкость с кипятком.

"В тот день родители детей 18-летняя Дата и 29-летний Иван резали птицу и закипятили воду. Девочка села в таз с кипятком и обожгла ягодицы, спину и живот", - говорится в сообщении.

Родители врача не вызывали и в больницу ребенка не доставляли, зато стали заниматься самолечением — ездили по знахарям из соседних сел, те дали им какую-то мазь.

Реклама

Лишь на пятый день, когда к ним наведалась мать мужа и увидела страдания ребенка, заставила родителей отвезти Лесю в больницу.

Оказалось, что мама девочки училась на медика, но из-за замужества обучение прекратила. Супруги, по словам соседей, полностью благонадежные, и семья на учете соцслужб не находился.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Возможно, в процессе следствия дело переквалифицируют.

Напомним, на Ровенщине во время совместного сна с матерью умер младенец. Трагедия произошла 8 июня в селе Могиляны.

По заключению врачей, смерть малыша наступила в результате механической асфиксии от закрытия рта и носа мягким предметом, случайное удушение в постели во время сна.

О семье известно, что она благополучная и характеризуется положительно.