Мать спала рядом с телом ребенка: на Ровенщине младенец умер страшной смертью

Младенец умер во время совместного сна с матерью / pixabay

На Ровенщине во время совместного сна с матерью умер младенец. Как сообщают в полиции области, трагедия произошла 8 июня в селе Могиляны.

"В полицию около 8:00 сообщили медики "скорой", что в селе Могиляны они констатировали смерть младенца. Следственно-оперативная группа при осмотре ребенка признаков насильственной смерти не обнаружила. 26-летняя мать объяснила, что сын спал вместе с ней в постели. Около 6:00 она покормила его, а уже ориентировочно через час мальчик, которому было 2,5 месяца, не подавал признаков жизни", - говорится в сообщении.

По заключению врачей, смерть малыша наступила в результате механической асфиксии от закрытия рта и носа мягким предметом, случайное удушение в постели во время сна.

О семье известно, что она благополучная и характеризуется положительно, на каких учетах не состоит, на прием к врачам ходили регулярно. У супругов есть еще двое детей.

Сообщается, что отец во время трагедии был на работе.

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В полиции открыли уголовное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти ребенка.

Напомним, ранее трагедия произошла в Кременчуге Полтавской области – там в ванной утонул годовалый ребенок. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали смерть младенца. Горе-мать была пьяна и недосмотрела свое дитя.