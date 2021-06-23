Из-за совета львовского горе-педиатра младенец получил серьезные ожоги рта

Мать по совету педиатра лечила молочницу во рту ребкнка зеленкой / Reuters

Во Львове мать с младенцем госпитализировали в областное отделение детской клиники Охматдет. У ребенка обнаружили страшные ожеги во рту.

Как сообщили в больнице, малыша спасали две бригады врачей. Сначала подозревали дифтерию и планировали закрыть заведение на карантин. Однако вскоре выяснили, что во рту ребенка не было живого места. К такому результату привел совет местного педиатра, который сказал матери мазать рану во рту зеленкой.

"Картина поразила даже опытных врачей - у ребенка не было живого места в ротике, одна сплошная рана с налетом! Ребенок даже плакать не мог из-за осиплость голоса. В "Охматдет" вызвали инфекционистов по подозрению на дифтерию. И уже усилиями двух команд спасали малыша", - отметили в больнице.

Одна из врачей, которые выехали на помощь малышу, обратила внимание, что на столе лежала зеленая пустышка.

На вопрос о том, что это, мать ребенка ответила, что местный детский врач порекомендовала профилактировать так молочницу.

Женщина мокала пустышку в зеленку и давала младенцу.

Областные педиатры были шокированы таким рекомендациями своих коллег. Однако после выяснения причины, вылечили малыша и отправили домой.

Напомним, на Ровенщине во время совместного сна с матерью умер младенец. Трагедия произошла 8 июня в селе Могиляны.

По заключению врачей, смерть малыша наступила в результате механической асфиксии от закрытия рта и носа мягким предметом, случайное удушение в постели во время сна.

О семье известно, что она благополучная и характеризуется положительно.