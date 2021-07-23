Розбещував 12-річну дівчинку: у Києві доцент вузу виявився збоченцем

Педофіл неодноразово розповідав дівчинці, що їх спілкування - таємниця, про яку не повинні знати дорослі.
У Києві доцент кафедри державного вузу столиці спокушав 12-річну онуку своєї знайомої.
Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, тепер 54-річного педагога-збоченця чекає лава підсудних.
У матеріалах слідства йдеться, що зловмисник познайомився зі своєю жертвою - онукою знайомою - під час спільного відпочинку на Русанівському пляжі. Він дізнався мобільний номер телефону дитини, і почав з дівчинкою листування в месенджері Viber.
"Шляхом переконань і обіцянок, чоловік неодноразово умисно використовував у листуванні дії сексуального характеру, які полягали в пересиланні малолітній фото і відеоматеріалів порнографічного характеру, а також просив дівчинку надсилати йому фото і відео її оголеного тіла для задоволення власної статевої пристрасті", - йдеться в повідомленні.
Педофіл неодноразово розповідав дівчинці, що їх спілкування - таємниця, про яку не повинні знати дорослі. І що якщо вона розкриє секрет, що її покарають, заберуть телефон, заборонять користуватися Інтернетом і почнуть у всьому обмежувати.
Через деякий час дівчинка розповіла про все матері, і та відразу звернулася в поліцію.
Була проведена судова психолого-психіатрична експертиза чоловіка, яка показала, що доцент столичного вузу під час скоєння злочину міг усвідомлювати свої дії і управляти ними.
Наразі обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду столиці для розгляду по суті.
читайте такожЗв'язав, побив і жорстоко зґвалтував: під Києвом рецидивіст поглумився над дівчиною
Збоченцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те що в Дніпрі 10 липня на вулиці Араратська чоловік так сильно побив 35-річну жінку, що вона померла. Господар будинку вирішив скинути тіло в колодязь, а щоб його випадково ніхто не побачив, присипав піском.
Санкція статті за вбивство КК України передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.