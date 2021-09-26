УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Слово за Альянсом": Україна повністю готова до вступу в НАТО

26 вересня 2021, 19:23
Прослухати новину
Зупинити

Заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ.

НАТО, Україна
Україна готова до вступу в НАТО / УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Україна втілює стандарти НАТО і вже готова до вступу.

Як він розповів виданню Радіо Свобода, остаточне рішення повинен прийняти Альянс.

За його словами Україна втілила стандарти в питаннях управління, планування і підготовки.

"Тобто ми повністю вже фактично розробили ці стандарти, за якими виконує завдання НАТО. Але цього мало. Для того, щоб ми стали НАТО, необхідно, на мою особисту думку, політичне рішення. Ми вже готові. Можемо так сказати", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Також, заради стандартів НАТО в Україні були розділені керівні посади в ЗСУ: Головнокомандувача ЗСУ, начальника Генштабу ЗСУ, командувача ООС.

Реклама

"І всі ці розділені посади - це якраз наслідок руху в бік НАТО, в бік цивілізованих відносин. Тому посади розділилися. Тепер я як Головнокомандувач ЗСУ відповідаю за бойову готовність, за підготовку і за застосування ЗСУ", - сказав Залужний.

читайте такожПотужний Альянс з Україною для захисту Європи або слабкість: Зеленський поставив НАТО перед вибором

Вступ України до НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов жорстко критикував Німеччину і Францію через ситуацію з інтеграцією України в НАТО. За його словами, французька і німецька держава відмовили Києву у вступі до Альянсу в 2008 році, внаслідок чого через кілька років стався російсько-український конфлікт. Тоді, за його словами, Берлін і Париж "не хотіли злити Росію".

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс відзначала, що серед країн НАТО вже є консенсус з питання вступу Києва до колективного блоку безпеки заходу. Однак для вдалого завершення процесу українській державі потрібно виконати реформи.

viber
НАТО ЗСУ Україна Валерій Залужний
Зараз ви переглядаєте новину «"Слово за Альянсом": Україна повністю готова до вступу в НАТО». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня: що не можна робитиПрикмети на Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня: що не можна робити Усик створив сенсацію і відібрав чемпіонські пояси у ДжошуаУсик створив сенсацію і відібрав чемпіонські пояси у Джошуа Переведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливийПереведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливий Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, старі проблеми або вдалі покупкиГороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, старі проблеми або вдалі покупки Не проспіть: коли і де дивитися мегафайт Олександр Усик – Ентоні ДжошуаНе проспіть: коли і де дивитися мегафайт Олександр Усик – Ентоні Джошуа

Останні новини

23:03

Снігу можна не чекати: якою буде зима в Україні

23:00

Україна хоче провести нормандську зустріч за каденції Меркель - Єрмак

22:31

До США не пустять деяких громадян Росії: хто потрапив під заборону

22:07

Добу шукали поліція та волонтери: у Полтавській області в яру знайшли мертвим 19-річного хлопця Відео

21:55

В Одесі підлітки розгромили шикарний будинок заради лайків Відео

Реклама
21:46

Затягнув у парк: в Одесі жорстоко зґвалтували і пограбували дівчинку Відео

21:37

"Буде ще гірше": лікар зробив тривожний прогноз щодо коронавірусу в жовтні Відео

21:12

В Україні змінили правила проходження служби у ЗСУ: що нового

20:58

"Сюди ходять малюки!": туалети без дверей і паперу в школі Дніпра обурили батьків

20:41

"Золотий" хліб: українців попередили про різкий стрибок цін на найпопулярніший продукт Відео

20:39

Небезпечна операція: танцюристу Дорофєєвій вставили пластину в череп

20:27

Доктор Комаровський показав архівні фото коханої дружини і красенів синів

20:22

Ледь врятували: мати в підгузку дитини знайшла отруйного павука

20:09

Вчені розповіли, як зменшити шкоду від вживання в їжу червоного м'яса

19:50

Соціологи з'ясували, з яким настроєм дивиться в майбутнє молодь

19:20

"Це наша справа, інші країни не можуть впливати": в Угорщині відповіли на реакцію Києва через Газпром

19:10

Оприлюднено ціни на газ на жовтень: скільки доведеться платити Відео

19:09

У Житомирі медики змушували онкохворих купувати препарати, які держава видавала безкоштовно Фото Відео

19:00

"Вирахувала по блютуз": одеситка поскаржилася на головні болі сина через вакцинованого педагога

18:44

Вдарить мороз: Україну атакує небезпечна погода Відео

Реклама
18:41

У МОЗ налякали головлікарів відстороненням від посади: в чому причина

18:14

Поїли мухомори, щоб побачити галюцинації: на Закарпатті дівчина через гриби потрапила до лікарні

17:59

Вакцинація в Україні: Зеленський доручив прищепити 70% держслужбовців за 2 тижні

17:59

Названо найкорисніший суп: готувати всього 20 хвилин Відео

17:30

Речі, в які жінки не повинні вірити після 40 років

17:15

Прощавай, Ангело! Що потрібно знати про вибори в Німеччині і чого слід чекати українцям

17:10

Дочка хворої на рак Заворотнюк відповіла на питання про самопочуття мами, але відмовилася її показувати

16:53

Газпром збільшив закачування до ПСГ, але криза не припиняється: у Європі знову злетіла ціна на газ

16:49

Рейдерство захоплює Україну: щодня відбувається 2 атаки на майно законних розпорядників

16:47

Київ припускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з Москвою Відео

16:34

"Велике будівництво" Зеленського відновить 39 км траси між КПП "Соломоново" і "Косино" на Закарпатті

16:26

Харчувалася недоїдками, щоб вижити: син 9 днів знущався над 78-річною мамою в Дніпрі

16:07

"Бази НАТО" в Україні: у МЗС поставили на місце Лукашенка і ткнули носом у пропаганду РФ Відео

16:03

До чого сниться годинник: тлумачення відомих сонників

16:02

Кулеба різко відповів Путіну на слова про перетин "червоних ліній" через прихід НАТО

15:54

"Я відчував любов": MELOVIN зізнався, що перший секс у нього був минулого року

15:51

Прикмети на 28 вересня: що не можна робити в день Микити Відео

15:48

Газова криза стала ударом по Європі: Газпром накрутив закачування газу, але вже нічого не зміниться

15:39

Експерти спрогнозували, коли і як сильно подорожчає соняшникова олія

15:25

За відмову від вакцинації в Україні будуть відстороняти вчителів і чиновників від роботи Відео

Реклама
15:00

Обов'язкова вакцинація в Україні: у МОЗ назвали попередній перелік професій

15:00

Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків Зодіаку: борги, старі проблеми або вдалі покупки

14:59

Київ "помстився" Будапешту за новий контракт з Газпромом і поскаржився в Єврокомісію Відео

14:56

У президента Франції Макрона кинули схожий на яйце предмет Відео

14:54

Катастрофа у Харкові: опорні COVID-лікарні заповнені на 90%

14:44

Розміщення військ НАТО в Україні: у Путіна пригрозили "діями у відповідь" з двох флангів Відео

14:36

Газпрому не дадуть обрубати транзит газу через Україну: Шольц закликав виконати угоду щодо ПП-2 Відео

14:26

Терміново викликали швидку: зірковому учаснику Танців з зірками прямо на паркеті стало погано Відео

14:20

Дієтолог розповіла, який з осінніх фруктів найкорисніший для тіла

14:15

Напій довгожителів: вчені назвали доступний продукт, який зміцнює серце

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти