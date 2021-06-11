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Зірвала злість: в Одеській області мачуха відвезла 4-річного сина чоловіка далеко-далеко і кинула

11 червня 2021, 19:15

На обличчі у дитини синці, по тілу теж синці. Зі слів хлопчика, мама била його палицею.

Хлопчик
В Одеській області мачуха відвезла 4-річного сина чоловіка далеко-далеко і кинула / " Багнет"

Кричущий випадок стався в Одеській області - там мачуха взяла чотирирічного сина свого чоловіка-військового і відвезла за 200 км від дому. Жінка залишила дитину на станції автовокзалу і зникла.

Як повідомляє "Сьогодні", батько чотирирічного хлопчика відправився служити до зони ООС, а сина залишив на свою дружину, яка дитині не є рідною матір'ю. Жінка не впоралася з обов'язками і повезла дитину до Херсонської області, за 200 км від дому. Там вона залишила дитину на автобусній станції і пішла. Нібито вона зробила такий вчинок в помсту своєму чоловікові, який залишив на неї дитину від попереднього шлюбу.

Камери спостереження зафіксували, як жінка завела малюка в приміщення станції, а через кілька хвилин вийшла на вулицю вже одна. Дитина кілька годин поневірявся автостанцією, поки на неї не звернули увагу.

"Невідома жінка, яка вийшла з маршрутного таксі, залишила хлопчика і повернулася в маршрутку і поїхала в невідомому напрямку", - повідомила речниця Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

Перелякану і самотню дитину помітили перехожі, вони й викликали поліцію. Малюка оглянули поліцейські та відвезли його в лікарню. З'ясувалося, що хлопчика звуть Тимур. Крім того, лікарі після огляду повідомили, що дитину ймовірніше ще й били.

"На обличчі у дитини синці, по тілу теж синці. Зі слів хлопчика, мама била його палицею", - розповіла завідувачка педіатричного відділення Світлана Новосьолова.

Понад добу поліція розшукувала рідних хлопчика. Вдалося зв'язатися з дідусем. Він розповів, що рідна мама Тимура померла, а батько – військовий. Рік тому він зійшовся з іншою жінкою, а потім поїхав служити в Маріуполь, а Тимура доручив новій коханій.

Кілька днів тому закохані посварилися під час телефонної розмови, і жінка вирішила зірвати злість на пасинкові. Зараз малюка передали бабусі з дідусем, а ось 23-річну мачуху Тимура тепер розшукує поліція. За те, що вона залишила в небезпеці маленьку дитину, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

читайте такожРозривали дитину і душили: у Харкові чоловік і дружина, які розлучаються, дико ділили донькуРаніше повідомлялося, на Херсонському автовокзалі мачуха кинула напризволяще малюка. Працівники автовокзалу та пасажири помітили біля перону трирічного хлопчика, який самотньо сидів на лавці. Малюк зміг тільки назвати своє ім'я і сказав, що хоче до дідуся. Люди викликали поліцію. Маленького найду забрали до лікарні.

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