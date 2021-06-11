Зірвала злість: в Одеській області мачуха відвезла 4-річного сина чоловіка далеко-далеко і кинула

В Одеській області мачуха відвезла 4-річного сина чоловіка далеко-далеко і кинула / " Багнет"

Кричущий випадок стався в Одеській області - там мачуха взяла чотирирічного сина свого чоловіка-військового і відвезла за 200 км від дому. Жінка залишила дитину на станції автовокзалу і зникла.

Як повідомляє "Сьогодні", батько чотирирічного хлопчика відправився служити до зони ООС, а сина залишив на свою дружину, яка дитині не є рідною матір'ю. Жінка не впоралася з обов'язками і повезла дитину до Херсонської області, за 200 км від дому. Там вона залишила дитину на автобусній станції і пішла. Нібито вона зробила такий вчинок в помсту своєму чоловікові, який залишив на неї дитину від попереднього шлюбу.

Камери спостереження зафіксували, як жінка завела малюка в приміщення станції, а через кілька хвилин вийшла на вулицю вже одна. Дитина кілька годин поневірявся автостанцією, поки на неї не звернули увагу.

"Невідома жінка, яка вийшла з маршрутного таксі, залишила хлопчика і повернулася в маршрутку і поїхала в невідомому напрямку", - повідомила речниця Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

Перелякану і самотню дитину помітили перехожі, вони й викликали поліцію. Малюка оглянули поліцейські та відвезли його в лікарню. З'ясувалося, що хлопчика звуть Тимур. Крім того, лікарі після огляду повідомили, що дитину ймовірніше ще й били.

"На обличчі у дитини синці, по тілу теж синці. Зі слів хлопчика, мама била його палицею", - розповіла завідувачка педіатричного відділення Світлана Новосьолова.

Понад добу поліція розшукувала рідних хлопчика. Вдалося зв'язатися з дідусем. Він розповів, що рідна мама Тимура померла, а батько – військовий. Рік тому він зійшовся з іншою жінкою, а потім поїхав служити в Маріуполь, а Тимура доручив новій коханій.

Кілька днів тому закохані посварилися під час телефонної розмови, і жінка вирішила зірвати злість на пасинкові. Зараз малюка передали бабусі з дідусем, а ось 23-річну мачуху Тимура тепер розшукує поліція. За те, що вона залишила в небезпеці маленьку дитину, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

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