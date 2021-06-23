Убив одним ударом у серце: на Херсонщині забійник худоби вкоротив собі віку

Поруч з трупом лежав ніж, яким чоловік різав худобу / УНІАН

Житель села Мала Кардашинка в Херсонській області скоїв самогубство. 60-річний чоловік працював забійником худоби і заколов себе ударом у серце.

Чоловік нерідко вживав алкоголь. Коли рідні стали його вмовляти лікуватися від алкоголізму, він образився та пішов з дому, повідомляє Типовий Херсон.

Родичі довго чекали на нього, проте чоловік не повертався. Близько півночі сусіди знайшли його мертвим на вулиці. Поруч з ним лежав ніж, яким він різав худобу.

"Вістря ножа самогубець направив собі прямо в серце. І цього разу також не промахнувся, зарізавши самого себе одним ударом", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, в невеликому містечку Теребовля в Тернопільській області 19 червня сталася трагедія. Чоловік вбив свою 28-річну дружину, а потім наклав на себе руки. Сиротою залишилася трирічна дочка пари.

У Кривому Розі дівчинка виявила труп власної матері у ванній кімнаті. Жінка повісилася у ванній кімнаті, поки нікого не було вдома.