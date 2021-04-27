У Києві 16-річний хлопець зарізав батьків і молодшого брата / УНІАН

Криваве вбивство сталося у Києві. 16-річний хлопець під час сімейної сварки зарізав батьків і молодшого брата, і після цього ще кілька днів жив у квартирі з трупами.

Правоохоронці затримали хлопця за підозрою у потрійному вбивстві. Він наніс численні ножові поранення батькам і 8-річному брату, від чого ті загинули на місці, йдеться на Facebook-сторінці поліції Києва.

Напередодні киянка повідомила копам, що вже три дні не має зв'язку з сином, який з сім'єю проживає в квартирі на вулиці Ревуцького. Правоохоронцям у квартирі не відчинили двері, тому було вирішено зламати замки.

"Потрапивши до квартири, ми виявили тіла власників квартири і їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Всі троє - місцеві жителі 1971, 1979 і 2012 років народження. Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, ми встановили, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих", – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Підлітка затримали - при собі він мав ніж. Хлопець розповів, що під час чергової сварки з батьками схопився за ніж – спочатку вбив батька і матір, потім – брата. Після цього кілька днів перебував у квартирі з трупами, а коли зниклу сім'ю почали розшукувати родичі, втік.

Нагадаємо, раніше у Щасливому в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь знайшли тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті. Машу Борисову зґвалтували.