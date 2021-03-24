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В Україні змінилися правила видачі автомобільних номерів

24 березня 2021, 23:09

Нововведення дозволить оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат.

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Змінили правила видачі автомобільних номерів / УНІАН

Міністерство внутрішніх справ видало наказ, згідно з яким кожен сервісний центр відомства видаватиме на транспортні засоби номерний знак лише своєї області. При цьому незалежно від місця прописки власника автомобіля, пише Головний сервісний центр МВС.

"Міністерством внутрішніх справ України прийнято наказ від 2 березня 2021 року № 166, який набирає чинності з моменту опублікування. Він встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначено правила застосування, типи та основні розміри державних номерних знаків, встановлені вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик", - йдеться у повідомленні.

У відомстві пояснили, що основним впроваджуваним нововведенням є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було досі, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

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"Тобто, кожен сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки тільки своєї області", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МВС уточнили, що ці вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

Нововведення дозволить оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення та логістичні витрати на доставку і зберігання в сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів, пояснили в установі.

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