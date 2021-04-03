В Україні запрацювала система аеромедичної евакуації

Гелікоптер ЄС-145 з медичним модулем / Фото mvs.gov.ua

1 квітня у Львівській області на постійне чергування заступила бригада авіаційної системи МВС. Крім льотного складу, на пункті постійно чергуватимуть медики.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, гелікоптерами і літаками системи авіаційної безпеки МВС керуватимуть пілоти, які вже пройшли або зараз проходять відповідну підготовку. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Одна з основних завдань такої системи - медична допомога, щоби з точки А у точку Б можна було сміливо доставити або хворого, або команду лікарів, орган для трансплантації.

"На Львівщині в рамках єдиного аеромедичного простору став на чергування вертоліт ЄС-145 з медичним модулем, який екстрено допомагатиме населенню шести західних областей. До складу входить екіпаж і медична бригада. Далі - Київщина та вся Україна", - заявив Аваков.

Фото mvs.gov.ua

В Україні працюватимуть 15 пунктів постійного базування системи авіаційної безпеки. У всіх цих 15 точках чергуватиме льотна зміна бригади медиків. Вони будуть в постійній бойовій готовності вилетіти на виконання завдання. Один пункт базування перекриватиме відстань у 350 кілометрів.

Нагадаємо, на початку лютого Аваков анонсував, що цього року МВС запускає два масштабні проекти - аеромедичну евакуацію і реформування гідрометеорологічної служби Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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