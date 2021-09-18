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У Запоріжжі чоловік-"лайфхакер" зрікся імені та прізвища, аби не платити аліменти на дітей

18 вересня 2021, 13:11

Щомісяця чоловік повинен платити на двох дітей 6 тисяч гривень.

аліменти
У Запоріжжі чоловік-"лайфхакер" зрікся імені та прізвища, аби не платити аліменти на дітей/ ua.depositphotos.com

Житель Запоріжжя не хотів платити аліменти на дітей і пішов заради цього на один трюк. Чоловік просто змінив прізвище та ім'я. Якийсь час його ніхто не турбував. Але його спокій був недовгим.

Як повідомили у телеграм-каналі "Запоріжжя ХЗП", чоловік повинен платити на двох дітей щомісяця 6 тисяч гривень.

Але в один прекрасний день він вирішив відправитися за межі країни, і все таємне стало явним.

"Під час виконання рішення суду виконавцем Шевченківського відділу Держслужби було виявлено факт зміни даних. Після підтвердження нових відомостей з держреєстру актів чоловіка повторно внесли до реєстру боржників і наклали арешт на його рахунки. Крім того, йому заборонили виїжджати за межі країни, керувати авто і користуватися зброєю", — йдеться у повідомленні.

Через заборгованість чоловікові відмовили у перетині кордону, тому він змушений був заплатити борг у сумі 337 тисяч 407 гривень, 39 тисяч штрафу та 33 тисячі 450 гривень виконавчого збору.

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Раніше мешканка села Богданівка Броварського району заявила про те, що колишній чоловік викрав її сина і зник на автомобілі Subaru Forester в невідомому напрямку. За словами жінки, він влаштував цілу спецоперацію, щоб забрати трирічного Діму. Юлія розповіла, що з батьком Діми Євгеном вони розійшлися майже рік тому. Після цього вони припинили спілкуватися, а їхні стосунки погіршилися. Жінка додала, що на аліменти не подавала, але Євген сам виплачував гроші на сина.

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