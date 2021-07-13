Зеленський зустрівся з Меркель: переговори тривали понад чотири годин

Деталі розмови з канцлером Німеччини президент пообіцяв розкрити у вівторок, 13 липня, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі Україна 30.
У рамках візиту Глави Української держави до Німеччини в Берліні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вона тривала понад чотири години.
Деталі розмови президент пообіцяв розкрити у вівторок, 13 липня, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі Україна 30, передає пресслужба Офісу президента.
Раніше відбувся брифінг Зеленського і Меркель, під час якого президент України заявив, що нормандський формат може стати майданчиком для обговорення енергетичних питань. Зокрема, для обговорення російського газопроводу Північний потік-2.
Меркель, зі свого боку зазначила, що питання щодо Північного потоку-2 дійсно можуть обговорюватися під час зустрічі нормандської четвірки, проте вона підкреслила, що це не буде частиною врегулювання на Донбасі.
Також під час спільної з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції в Берліні Зеленський заявив, що процес відведення військ РФ від кордону України був досить умовним і фактично не відбувся. Президент відзначив високу концентрацію російських військ на кордоні з Україною.
Як повідомляв Главред, 12 липня в рамках робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський зустрівся можливим наступником Меркель- прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.
Візит Зеленського до Німеччини
- Президент Володимир Зеленський ввечері 11 липня прибув з дводенним робочим візитом до Німеччини.
- Під час візиту він планує обговорити з канцлером Ангелою Меркель посилення ролі Німеччини в нормандському форматі, припинення війни на Сході України, будівництво газопроводу Північний потік-2 і двостороннє економічне співробітництво.
- Зустріч Зеленського і Меркель була запланована на 12 липня о 20:00 за київським часом за вечерею.
- Крім того, у Зеленокго запланована зустріч з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.