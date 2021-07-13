Зеленський зустрівся з Меркель: переговори тривали понад чотири годин

У Берліні відбулася зустріч Меркель і Зеленського / t.me/OP_UA

У рамках візиту Глави Української держави до Німеччини в Берліні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Вона тривала понад чотири години.

Деталі розмови президент пообіцяв розкрити у вівторок, 13 липня, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі Україна 30, передає пресслужба Офісу президента.

Раніше відбувся брифінг Зеленського і Меркель, під час якого президент України заявив, що нормандський формат може стати майданчиком для обговорення енергетичних питань. Зокрема, для обговорення російського газопроводу Північний потік-2.

Меркель, зі свого боку зазначила, що питання щодо Північного потоку-2 дійсно можуть обговорюватися під час зустрічі нормандської четвірки, проте вона підкреслила, що це не буде частиною врегулювання на Донбасі.

Також під час спільної з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції в Берліні Зеленський заявив, що процес відведення військ РФ від кордону України був досить умовним і фактично не відбувся. Президент відзначив високу концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Як повідомляв Главред, 12 липня в рамках робочого візиту до Німеччини президент України Володимир Зеленський зустрівся можливим наступником Меркель- прем'єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом.

Візит Зеленського до Німеччини