Лукашенко вирішив, хто керуватиме Білоруссю, якщо його застрелять / Reuters

Президент Білорусі Олександр Лукашенко планує підписати декрет про перехід Раді безпеки президентських повноважень у разі, якщо в країні виникне така необхідність.

"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили - наступного дня Рада безпека матиме повноваження. Треба запроваджувати надзвичайний стан миттєво, аж до військового, якщо хтось на кордоні ворухнеться. І Рада безпеки повинна ухвалювати рішення. Тому я говорив, що підпишу цей декрет і визначу, хто керуватиме країною "якщо раптом", - заявив Лукашенко, повідомляє Белта.

Він підкреслив, що така необхідність малоймовірна, але втрачати пильність не можна.

"Я повинен передбачити все. Тому буде підписано цей декрет. У нас буде фактично колективний президент у вигляді Ради безпеки. Так, голова буде: коли немає президента, виконує обов'язки прем'єр. Він головуватиме, але всі рішення прийматимуться таємним голосуванням, щоб не було тиску. Коли будуть президентські вибори призначені, запроваджувати/не запроваджувати надзвичайний стан, як діяти і так далі - ось цивільні і військові в Раді безпеки вирішать", - зазначив Лукашенко.

За його словами, рішення про прийняття подібного декрету він ухвалив давно.

"Коли це все розгорталося. А не те, що я хочу комусь щось здати або передати. Хлопці, ніколи цього не буде. Я готовий на все, але тільки щоб зберегти мою і вашу країну", - заявив додав він.

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