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ОБСЄ прийняла важливу для України резолюцію проти агресії режиму Путіна

6 липня 2021, 22:15

Резолюція засуджує спроби Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченський потік і Азовське море.

ОБСЄ на папері
ОБСЄ прийняла важливу резолюцію / " РИА Новости Украина"

У вівторок, 6 липня, Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла ініційовану Україною резолюцію, де різко засуджується окупація Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), а також міститься заклик до РФ вивести війська із української території. Про це повідомив голова делегації Верховної Ради в ПА ОБСЄ Микита Потураєв на своїй сторінці в Fаcebook.

"Попри шалений опір російської делегації і делегацій країн, які перебувають під впливом Росії, Парламентська асамблея ОБСЄ щойно схвалила термінову резолюцію, яка була ініційована України, і суворо засуджує окупацію Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей, і військові злочини російської влади, збройних сил і найманців на тимчасово окупованих українських територіях ", - написав Потураєв.

Він зазначив, що резолюція також засуджує спроби Росії, всупереч міжнародному праву, заблокувати Керченську протоку та Азовське море.

Крім того, засуджується порушення прав людини в окупованому Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей, а також небезпечна мілітаризація окупованого Криму і незаконна паспортизація українських громадян, які змушені перебувати в непідконтрольних Києву районах Донецької та Луганської областей.

"Схваливши резолюцію України, ПА ОБСЄ в черговий раз висунула вимогу до Росії-саме як до ініціатора і до сторони конфлікту з Україною, саме як до держави-агресора і держави-окупанта - негайно звільнити окуповані українські території і припинити зухвалі і масштабні порушення міжнародного законодавства", - заявив Потураєв.

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Він відзначив потужну і одностайну підтримку української резолюції делегаціями всіх країн Заходу, але також багатьох інших країн, які послідовно підтримують Україну.

За словами голови делегації, незважаючи на відвертий шантаж Росії, яка погрожувала в разі підтримки української резолюції вийти зі складу ПА ОБСЄ, "делегації країн-прихильників України, так само як і керівництво Парламентської Асамблеї, проявили стійкість і єдність".

"Тому ПА ОБСЄ підтримала українську резолюцію, а також резолюцію США, яка засуджує зростання ненависті і насильства в світі, і робить окремий фокус на подіях і ситуаціях в Білорусі, а також резолюцію Нідерландів, яка повністю спрямована на засудження злочинів режиму самопроголошеного президента Лукашенка проти власних громадян ", - зазначив депутат.

Він додав, що російська і білоруська делегації залишили засідання ПА ОБСЄ.

Раніше головред писав про те, що голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що США можуть приєднатися до нормандського формату по Донбасу після зустрічі президента Зеленського з господарем Білого дому Джо Байденом. На його думку, такий крок стане позитивним сигналом в умовах недостатньо жорсткої позиції Німеччини і Франції щодо РФ.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що вже в липні-серпні, після поїздки Зеленського до Вашингтона, можуть з'явитися перші подробиці про участі США в переговорах щодо Донбасу. Зараз в Штатах визначаються з тим, в якому форматі вони могли б включитися в переговорний процес.

новини Росії ОБСЄ анексія Криму Слуга народу новини України Микита Потураєв
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