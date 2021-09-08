ЗМІ назвали терміни запуску Північного потоку-2

Терміни запуску Північного потоку - 2 / Reuters

Російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може розпочати постачання газу через Північний потік-2. За неофіційними даними, це може трапитися вже 1 жовтня, пишеBloomberg.

6 вересня була покладена остання труба газопроводу Північний потік-2. Після стикування німецької та датської секції, необхідно буде провести ще пусконалагоджувальні роботи.

Згідно з інформацією Bloomberg, Газпром планує запустити подачу газу через газопровід вже з 1 жовтня .

Північний потік-2

Сполучені Штати і Німеччина домовилися про операції по Північному потоку-2, про що повідомили ще 21 липня. Домовленості свідчать про те, що Берлін має забезпечити санкції проти Росії у разі нової агресії Москви щодо Києва. При цьому Берлін зобов'язується посприяти продовженню контракту на транзит газу через територію України ще на 10 років.

На Банковій піддали критиці домовленості Вашингтона і Берліна щодо СП-2. Як заявив спікер президента Сергій Нікіфоров, документ нічого не гарантує Києву і є тільки декларацією. Тому Україна продовжить боротися проти російського газопроводу і вести подальші переговори із Заходом.

На тлі ситуації з Північним потоком-2 у Європі різко злетіли і продовжують зростати ціни на газ. Нафтогаз і компанія-оператор української газотранспортної системи вважають, що це результат шантажу ЄС з боку Газпрому. Росіяни, таким чином, торгуються за вигідні для себе умови по запуску свого трубопроводу.