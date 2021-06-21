У Росії після ДТП спалахнув автобус з дітьми

Автобус з дітьми потрапив у ДТП в Краснодарському краї / РБК

У Краснодарському краї (Росія) вдень 21 червня зіткнулися два автобуси, які перевозили дітей з піонерського табору. У результаті ДТП одна з машин загорілася. До лікарні направили 16 осіб - водія та 15 дітей. Порушено кримінальну справу, пише пресслужба Головного управління Слідчого комітету РФ по Краснодарському краю.

Вранці 21 червня на автодорозі Джубга - Сочі в районі селища Новомихайлівського зіткнулися два автобуси, що перевозили дітей з піонерського табору. Один з автобусів, в якому перебувало 38 дітей, з'їхав на узбіччя і загорівся.

За попередніми даними, постраждали 7 дітей. Вони госпіталізовані з травмами. Всього до медиків за допомогою звернулися 16 осіб - водій і 15 дітей.

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За версією слідства, причиною ДТП стала відмова гальм у автобусу. Він зіткнувся з іншим автобусом і загорівся, а потім з'їхав на узбіччя. Машину швидко загасили. У поліції уточнили, що всього в автобусах перебувало 62 дитини і четверо дорослих - два водії і два супроводжуючих.

Раніше Главред писав про те, що моторошна смертельна ДТП сталася в ніч на суботу, 19 червня, в Києві. На проспекті Бажана пішоходи намагалися перебігти дорогу, і потрапили під колеса фури.