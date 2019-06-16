Привітання з Днем батька прозою, у віршах та листівках

Главред зібрав найзворушливіші слова вдячності батькові на День батька 2019.
День батька 2019 – головне свято сьогоднішнього дня, 16 червня.
Причому з цього року День батька в Україні відзначається офіційно: в кожної третьої неділі червня. Це привід для кожного з нас подарувати своїм татам, як мінімум, добрі слова. Для цього Главред розібрався, як оригінально привітати тата з днем батька та зібрав для своїх читачів привітання з Днем батька – прикольні, зворушливі, мудрі, тобто на будь-який смак. А також листівки на День батька – на будь-який колір.
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З Днем батька у прозі
Проходять роки, але ти, дорогий татусю, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Для нас ти завжди будеш найкращим в світі. Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров’я, благополуччя і пам’ятай – ми, твої діти, завжди з тобою поруч!
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Вітаємо вас із важливим і значущим святом – Днем батька. У житті кожного з нас батько відіграє важливу роль, будучи гарантом захисту, мудрим порадником і другом. Бажаємо вам родинного благополуччя, гордості за дітей, здоров'я і віри у свої сили.
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Привітання з Днем батька від сина:
Дорогий і улюблений татусю! Від щирого серця вітаю тебе з цим чудовим святом! Сьогодні якраз той чудовий день, коли ми всі відзначаємо Батьківський День. Я кажу тобі "величезне спасибі" за те, що ти виховав мене, твого сига, справжнім чоловіком, за те, що дав мені життя. Ти найкращий тато на всій Землі! Я бажаю тобі, батьку, терпіння, міцного здоров’я!
Вірш для тата на День батька
Тату мій милий, любий, хороший.
Дуже я хочу на тебе буть схожий.
Ніжний і добрий, мужній і сильний,
Розумний, веселий і самий надійний.
Обіймаю і цілую я тебе у свято
Ти найкращий в світі, мій хороший тато.
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Привітання з Днем батька від дочки:
Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
Прикольні побажання з Днем батька
Багато щастя, тату, зичу,
Здоров’я буде хай вагон,
Усміхнене завжди обличчя,
А також успіхів мільйон.
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Бажаю тобі щастя і здоров'я,
Хай здійснюється все без перешкод,
Добробут буде вдома й на роботі,
Живи іще сто років без турбот!
Привітання з Днем батька 2019: смс коротке
За турботу, працю й ласку,
Дякую тобі,
Й знаю точно, краще тата,
В цьому світі не знайти!
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Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!