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Що для українських зірок означає День незалежності України

Галаджій Олександр

журналіст

23 серпня 2021, 22:45

Україна 24 серпня відзначає ювілей - 30 років незалежності. Вітчизняні зірки і лідери думок вітають українців. Але що цей день означає особисто для них?

День Незалежності
День незалежності / фото ua.depositphotos.com

На відміну від більшості пересічних українців, які щороку 24 серпня відпочивають, маючи додатковий вихідний, багатьом зіркам в цей день доводиться працювати. Вони дають концерти, виступають на святкових заходах з нагоди Дня Незалежності. Деяким в цей день щастить виступити на концерті ОП, комусь дістануться події "дрібніші" ... А хтось і зовсім залишиться в цей день незатребуваним і забутим. Напередодні свята, перед всією цією святковою метушнею, Главред вирішив розпитати українських зірок, що особисто для них означає День Незалежності.

Сергій Танчинець-фронтмен і соліст групи Беz Обмежень

Сергій Танчинець Беz обмежень
Сергій Танчинець Беz обмежень / прес-служба

"Для більшості українців, до яких я себе відношу, День Незалежності, однозначно, головне свято країни. Ми порівняно молода держава, але вже подолали чималий шлях. В країні триває процес зміцнення державницьких позицій. Незалежність, для мене, це не лише про территорію , але й про мову, культурну та історичну ідентичність.

Кожен з нас своїми думками і діями робить свій власний внесок в формування національної історії та держави. Кожен причетний до того, якою Україна є і якою буде в майбутньому. Як правило, останні роки гурт Беz Обмежень святкує День незалежності на сцені в якості запрошених гостей святкових заходів, або, як цього року, великим сольним концертом в Одесі. Наступного року, ми з нашими прихильниками та однодумцями зустрінемося на НСК "Олімпійському" до якого ми вже плідно готуємося…", - розповів співак.

Українська співачка Mamarika

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Mamarika
Mamarika / прес-служба

"Цей день важливий і, звісно, пронизаний як радісними, так і болючими моментами та спогадами. Бо неможливо забути, який важкий шлях ми пройшли, щоб бути зараз тут.

І хоч я ще той скептик, але десь глибоко всередині мій невгамовний патріот щиро вірить і знає, що попереду у нашої країни великі події і тільки зі знаком плюс. І нехай так і буде…", - побажала вона.

Український дизайнер, засновник бренду, стиліст Андре Тан

Андре Тан
Андре Тан / прес-служба

"Для мене це в першу чергу 23 серпня напередодні - день народження моєї прекрасної дочки Софії. А 24-го - день народження моєї улюбленої країни, яка дала мені дуже багато в моєму житті. І я щасливий, що я живу в тій країні, в якій все розвивається і все тільки починається", - сказав нам Андре Тан.

Фіналістка відбору на Євробачення, музикантка, поетеса, композитора, співачка і бандуристка Марина Krutь

Krutь
Krutь / прес-служба

"День Незалежності — це як квіти на 8 березня. У цей день усі згадують про Україну , і починають любити її , носити вишиванку та інші символи. Особливо у ювілей.

Для мене незалежність, це вдячність землі 23 вночі , і праця кожного із нас починаючи 25 вранці .

Пропоную не голосно кричати про любов. Адже любити, це дієслово .

"Діє" "слово" у моєму розумінні означає вчитись сортувати сміття, допомагати безпритульним тваринам, говорити українською щодня, не брати зайвого пакету у супермаркеті, допомагати діткам, та не викидати недопалки де-небудь, цілувати землю, своїми діями.

Ось що для мене моя незалежність", - підкреслила музикантка.

Український співак, музикант фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя

Тарас Тополя і Антитіла
Тарас Тополя та Антитіла / прес-служба

"Для мене Незалежність – це перш за все право вибору. Вже протягом 30 років ми маємо можливість обирати, як жити, де жити, ми маємо право обирати владу, ми маємо право на висловлення особистих думок і нашої позиції. Ми маємо право і можливості обороняти наші кордони. Ми досить вільна нація, я вважаю.

Але ми завжди маємо куди рухатися і роботи ще багато. Хочу передати кожному українцю – Незалежність починається з кожного з нас.

Для гурту Антитіла – це завжди святковий та піднесений настрій, концерти та святкування Незалежності разом з нашими прихильниками у різних куточках України або на святкуванні в Києві – чи то парад, чи концерт ", - зазначив він для головного редактора від себе і від імені групи.

Українська скрипалька Ассія Ахат

Ассія Ахат
Ассія Ахат / прес-служба

"День Незалежності України - це, звичайно, в першу чергу день народження нашої прекрасної і величезної країни, такої молодої, але з такою багатовіковою історією! Незалежність - це свобода. Свобода думки, свобода почуттів, свобода висловлювати себе у творчості, свобода бути собою. За 30 років в Україні виросло абсолютно нове, молоде покоління, яке виховувалося з любов'ю до своєї країни. Я дивлюся на свого сина, який був народжений вже в незалежній Україні, і я бачу, як це покоління вільних, незалежних і впевнених у собі молодих людей, вчаться чомусь новому, розвиваються, удосконалюються, придумують якісь неймовірні проекти і реалізують їх. І я пишаюся, що у нас росте таке покоління, тому що саме вони будують майбутнє, і саме з ними наша країна буде розвиватися і ставати сильнішою і прекраснішою!",- зізналася вона.

Гастроблогер, ведуча шоу Ревізор Юлія Панкова

Юлія Панкова
Юлія Панкова / instagram.com/pankova_julja/

"Я сама є ровесницею Незалежності нашої країни. Я божевільно щаслива, що живу в такій волелюбній, в такій прекрасній, в такій привітній, в такій чудовій країні. Я шалено щаслива, що ми щороку відстоюючи свою ідентичність, приходимо до самих себе. Тому що бути вільним – це, напевно, найважливіше, що має бути у людини. Свобода волі, свобода слова, і свобода життя. І свобода проживати у вільній країні", - поділилася Юлія

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Андре Тан Ассія Ахат День Незалежності України MamaRika новини шоу бізнесу Галаджій Олександр Krutь Юлія Панкова Беz Обмежень
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