Что для украинских звезд значит День независимости Украины

День Независимости / фото ua.depositphotos.com

В отличие от большинства "рядовых "украинцев, которые каждый год 24 августа отдыхают, имея дополнительный выходной, многим звездам в этот день приходится работать. Они дают концерты, выступают на праздничных мероприятиях по случаю Дня Независимости. Некоторым в этот день везет выступить на концерте ОП, кому-то достанутся события "помельче"... А кто-то и вовсе останется в этот день невостребованным и забытым. Накануне праздника, перед всей этой праздничной суматохой, Главред решил расспросить украинских звезд, что лично для них значит День Независимости.

Сергей Танчинец - фронтмен и солист группы Беz Обмежень

Сергей Танчинец Беz обмежень / пресс-служба

"Для большинства украинцев, к которым я себя отношу, День Независимости, однозначно, главный праздник страны. Мы сравнительно молодое государство, но уже преодолели немалый путь. В стране продолжается процесс укрепления государственных позиций. Независимость для меня - это не только о территории, но и о языке, культурной и исторической идентичности.

Каждый из нас своими мыслями и действиями делает свой собственный вклад в формирование национальной истории и государства. Каждый причастен к тому, какой Украина есть и какой будет в будущем. Как правило, последние годы группа Беz обмежень празднует День независимости на сцене в качестве приглашенных гостей праздничных мероприятий, или, как в этом году, на большом сольном концерте в Одессе. В следующем году, мы с нашими сторонниками и единомышленниками встретимся на НСК "Олимпийском" к которому мы уже плодотворно готовимся... ", - рассказал Главреду певец.

Украинская певица Mamarika

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Mamarika / Пресс-служба

"Этот день важен и, конечно, пронизан как радостными, так и болезненными моментами и воспоминаниями. Ибо невозможно забыть, какой тяжелый путь мы прошли, чтоб быть сейчас здесь. И хотя я еще тот скептик, но где-то глубоко внутри мой неугомонный патриот искренне верит и знает, что впереди у нашей страны большие события, и только со знаком плюс. И пусть так и будет...", - пожелала Mamarika.

Украинский дизайнер, основатель бренда, стилист Андре Тан

Андре Тан / пресс-служба

"Для меня это в первую очередь 23 августа накануне – день рождения моей прекрасной дочери Софии. А 24-го – день рождения моей любимой страны, которая дала мне очень много в моей жизни. И я счастлив, что я живу в той стране, в которой все развивается и все только начинается", - сказал нам Андре Тан.

Финалистка отбора на Евровидение, музыкантка, поетесса, композитока, певица и бандуристка Марина Krutь

Krutь / Пресс-служба

"День Независимости - это как цветы на 8 марта. В этот день все вспоминают об Украине, и начинают любить ее, носить вышиванку и другие символы. Особенно в юбилей. Для меня независимость - это благодарность земли 23 ночью, и труд каждого из нас начиная 25 утром.

Предлагаю не громко кричать о любви. Нужно учиться сортировать мусор, помогать бездомным животным, говорить по-украински ежедневно, не брать лишнего пакета в супермаркете, помогать детям, и не выбрасывать окурки где-нибудь, целовать землю. Вот что для меня моя независимость", - подчеркнула музыкантка.

Украинский певец, музыкант фронтмен группы Антитела Тарас Тополя

Тарас Тополя и Антитіла / пресс-служба

"Для меня Независимость - это, прежде всего, право выбора. Уже на протяжении 30 лет мы имеем возможность выбирать, как жить, где жить, мы имеем право выбирать власть, мы имеем право на выражение личных мыслей и нашей позиции. Мы имеем право и возможности защищать наши границы. Мы достаточно свободная нация, я считаю.

Но у нас всегда есть куда двигаться и работы еще много. Хочу передать каждому украинцу - независимость начинается с каждого из нас.

Для группы Антитела - это всегда праздничное и приподнятое настроение, концерты и празднования Независимости вместе с нашими сторонниками в разных уголках Украины или на праздновании в Киеве - будь то парад, или концерт ", - отметил он в разговоре с Главредом.

Украинская скрипачка Ассия Ахат

Ассия Ахат / Пресс-служба

"День независимости Украины - это, конечно, в первую очередь день рождения нашей прекрасной и огромной страны, такой молодой, но с такой многовековой историей! Независимость - это свобода. Свобода мысли, свобода чувств, свобода выражать себя в творчестве, свобода быть собой. За 30 лет в Украине выросло совершенно новое, молодое поколение, которое воспитывалось с любовью к своей стране. Я смотрю на своего сына, который был рожден уже в независимой Украине, и я вижу, как это поколение свободных, независимых и уверенных в себе молодых людей, учится чему-то новому, развиваются, совершенствуются, придумывают какие-то невероятные проекты и реализуют их. И я горжусь, что у нас растет такое поколение, потому что именно они строят будущее, и именно с ними наша страна будет развиваться и становиться сильнее и прекраснее!", - призналась она.

Гастроблогер, ведущая шоу Ревизор Юлия Панкова

Юлия Панкова / instagram.com/pankova_julja/

"Я сама являюсь ровесницей Независимости нашей страны. Я безумно счастлива, что живу в такой свободолюбивой, в такой прекрасной, в такой радушной, в такой замечательной стране. Я безумно счастлива, что мы каждый год отстаивая свою идентичность, приходим к самим себе. Потому что быть свободным – это, наверное, самое важное, что должно быть у человека. Свобода воли, свобода слова, и свобода жизни. И свобода проживать в свободной стране", - поделилась Юлия.