Мільярдні збитки і транзит від РФ "на нулі": що чекає Україну після запуску СП-2

Північний потік - 2 / Getty Images

Днями Берлін і Вашингтон заявили про досягнення угоди по закінченню будівництва російського газопроводу Північний потік-2 (СП-2) по транзиту газу в Європу в обхід України. Чим завершиться будівництво і що буде з майбутнім транзиту газу до Європи через Україну?

Що сталося

Згідно з опублікованим документом угоди, обидві країни зобов'язуються нести відповідальність за агресію Росії проти України. Крім того, Німеччина пообіцяла активізувати свої зусилля в нормандському форматі, щоб забезпечити реалізацію Мінських угод.

Також США і Німеччина зобов'язуються працювати спільно для реагування на російську агресію і деструктивну діяльність РФ, в тому числі на російські спроби використовувати енергію як зброю.

"Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинити подальші агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і закликати Європейський Союз до ефективних заходів, включаючи санкції, які будуть обмежувати можливості Росії з експорту в Європу в енергетичному секторі, в тому числі стосується газу, а також буде застосовувати ефективні заходи в інших економічно важливих сферах", - йдеться в документі.

читайте також"Хороший крок, але не без розбіжностей": Меркель оцінила угоду з США щодо Північного потоку-2Зокрема, Німеччина (більшою мірою) і США будуть заохочувати і підтримувати інвестиції в зелений фонд для України мінімум на 1 млрд.доларів США - спочатку Німеччина додасть до Фонду не менше 175 мільйонів доларів в якості гранту і буде працювати над збільшенням своїх внесків в найближчі роки, продовжуючи сприяти двостороннім енергетичним проектам з Україною в сферах відновлюваних джерел енергії та енергоефективності, а також підтримки поступової відмови від вугілля. Також Німеччина планує призначити спецпредставника для просування двосторонніх енергетичних проектів з Україною і виділить йому 70 млн доларів.

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Окремо в документі обговорюється і можливість продовження транзиту російського газу по українській ГТС після 2024 року. Переговори з цього питання повинні початися якомога швидше, але не пізніше 1 вересня.

Реакція

Варто зазначити, що публікація цієї Угоди викликала достатньо критики як за кордоном, так і всередині України.

Зокрема, міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау вважають недостатніми пропозиції США та Німеччини для мінімізації загроз від Північного потоку-2.

"На жаль, актуальні пропозиції щодо заповнення дефіциту безпеки, який утворюється, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює "Північний потік-2". Ми закликаємо Сполучені Штати Америки і Німеччину адекватно поставитися до кризи безпеки в нашому регіоні, єдиним вигодонабувачем якого є Росія", - йдеться в спільній заяві міністрів.

читайте такожУкраїна не отримала гарантій: у Кабміні розповіли про угоду Німеччини та США щодо Північного потоку-2Розкритикував рішення Меркель і Байдена і глава Нафтогазу Юрій Вітренко

"Я не розумію, як Німеччина може гарантувати транзит газу територією України, якщо вона його не видобуває, не подає газ з території Росії. Теоретично це могла б гарантувати Росія, але виникає питання-яка ціна цих гарантій, тому що Україна вже мала Будапештський меморандум, на який вона розраховувала як на гарантію безпеки. Будапештський меморандум номер 2 для нас не є чимось привабливим",-сказав він.

Через майже два дні після публікації рішення Німеччини і США, відреагували і в офісі президента. Правда, не особисто президент, а його новоспечений прес-секретар Сергій Нікіфоров.

"Для нас це не кінець розповіді, а тільки зав'язка. Нам потрібно і далі працювати з нашими партнерами на всіх рівнях: політичному, дипломатичному, інформаційному, а головне - юридичному, щоб домовитися про такі гарантії, які відбили Б У Росії бажання використовувати "Північний потік" як зброю", - сказав він у коментарі ЗМІ.

У свою чергу, в Росії угоду очікувано схвалили.

"Президент Росії відзначив послідовну прихильність німецької сторони реалізації даного проекту, що носить виключно комерційний характер і спрямованого на зміцнення енергобезпеки Німеччини і Євросоюзу", - йдеться в повідомленні на сайті Кремля за підсумками телефонної розмови Путіна і Меркель.

Плакати вже запізно

Директор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України, експерт з питань енергетики Валентин Землянський зазначає, що, незважаючи на оптимізм української влади, варіантів для заморозки проекту вже не залишилося.

"СП - 2 в будь - якому випадку буде добудований-для Німеччини це ключовий проект, який робить її по суті найбільшим газовим хабом Європи. Тому природно, його будуть просувати, незалежно від того, скільки грошей в нього закладено. Будь-які регуляторні обмеження будуть вторинні, так як це вже було з обмеженнями по OPAL (сухопутного продовження СП-1). Тому питання добудови, у разі санкцій США, перейде більше в юридичну площину", - сказав Землянський.

Очікується, що запуск Північного потоку-2 може відбутися вже в 2021 році / Nord Stream AG

На думку експертів, завершення будівництва не принесе Україні ніяких дивідендів. Оскільки Вашингтон, незалежно від результату переговорів, знайде спосіб домовитися як з Берліном, так і з Москвою, після чого Україна ризикує зовсім залишитися біля розбитого корита. Багато в чому-через невирішений конфлікт з РФ.

читайте такожСША знайшли оригінальне рішення проблеми СП-2"У будь-якому випадку буде знайдений політичний компроміс. Але для нас, як для жителів України, це відкриває нерадужні перспективи, так як Україна випадає з логіки європейського газового ринку. У тому випадку, якщо вдасться політично врегулювати політичні відносини між Київоім і Москвою, то Україна після добудови СП-2 може розраховувати на статус східноєвропейського газового хаба. В іншому випадку обсяги газу, які будуть заходити до нас, будуть мінімальні, так як європейцям буде економічно невигідно виконувати транзит газу через Україну, тому що газ по нашій території, з урахуванням транспортування, буде обходитися Європі дорожче, ніж при його постачанні по СП-2", - говорить Землянський і зазначає, що, при такому розкладі Україна може втратити щонайменше, половину від обсягів прибутку ГТС України, які в 2020 році склали більше 45 млрд гривень (ОК. $1,7 млрд).

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар погоджується, що Україна, у разі закінчення будівництва втратить нинішні обсяги газу. Причому статися це може під надуманим приводом і з ініціативи РФ.

"Закінчення будівництва означатиме припинення транзиту через територію України. Під тим чи іншим приводом і незважаючи на підписаний з Газпромом контракт про транспортування газу на європейський ринок. Не потрібно плекати ілюзій-Газпром припинить цей транзит, аж до здійснення на території Росії технічного інциденту на газопроводі, після чого може бути прийнято рішення про його виведення з експлуатації. Тим більше, що схема вже обкатана - в 2006 році це вже робили з Литвою за "неправильну приватизацію" НПЗ на користь польської компанії і в 2009 - з Туркменістаном, звідки РФ став невигідний транзит газу", - зазначив Гончар.

Тому, як уточнює експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса, Україні тепер необхідно адаптуватися під нові реалії.

"Північний потік-2" - це лише одне, насправді, не найбільше питання, яке зараз вирішується у зв'язку з трансформацією зовнішньої політики США і Європи. Є куди більш важливі і надзвичайні питання, що стосуються Донбасу, Криму, антиросійських санкцій і регіональної безпеки, які теж найближчим часом будуть намагатися зрушити з місця.

Наприклад, замість того, щоб плакати через "Північний потік-2", вже зараз варто подумати, як використовувати гарантовані нам інвестиції і підтримку на Заході для розвитку енергетичної інфраструктури та її перебудови під нові проекти, такі як стратегія ЄС з водню. Роботу треба починати вже сьогодні, щоб не вийшло, як з СП-2", - вважає Куса.