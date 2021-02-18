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Миллиардные убытки и "вопрос жизни и смерти": что ждет Украину после запуска СП-2

Анастасия Кучкина

журналист

18 февраля 2021, 15:15

Между США и Германией началась финальная стадия переговоров об окончании строительства газопровода Северный поток-2. Главред узнавал, что ждет Украину, если газопровод будет достроен.

Северный поток-2
Северный поток-2 / Getty Images

16 февраля у США был крайний срок по продлению санкций против компаний-строителей российского газопровода Северный поток-2 (СП-2) по транзиту газа в Европу в обход Украины. Однако, судя по всему, Штаты настроены обсуждать дальнейшие действия в обмен на контроль над газовой трубой.

Как сообщили сразу несколько американских СМИ, новая администрация Белого дома фактически решила пойти на компромисс с властями Германии и даже раздумывает над смягчением санкций. Чем завершится строительство и что будет с будущим транзита газа в Европу через Украину?

Попытка договориться на американских условиях

Американская газета Financial Times 16 февраля сообщила о готовности Энтони Блинкена, госсекретаря и ближайшего соратника Джо Байдена, к переговорам с руководством Германии о смягчении санкций, которые были введены в январе текущего года против участников строительства СП-2.

По данным источников издания, в правительстве Германии, заинтересованной в скорейшем завершении проекта, рассматривают два варианта, которые должны переубедить США, которые выступают против строительства газопровода:

  1. Создать механизм, позволяющий Германии приостановить транзит российского газа через СП-2 в случае усиления давления России на Украину путем сокращения количества поставок по договору с Газпромом. В этом случае позиции США и Германией отличаются подходом к остановкам – Штаты настаивают на автоматической приостановке, как только Россия "заиграется", а Германия желает рассматривать каждый конкретный случай давления.
  2. Предоставление гарантий США о запрете запуска СП-2 в случае, если Россия не изменит внутренней и внешней политики (в частности, это условие касается агрессии России на Донбассе и действий в отношении российского оппозиционера Алексея Навального).

Примечательно, что косвенно в Вашингтоне подтвердили, что санкции против СП-2 – не первоочередная задача. В частности, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя дальнейшие санкции против Северного-потока-2, отметила, что американские власти используют санкции в качестве одного из важных инструментов обеспечения энергобезопасности, а вводить ограничения США планируют лишь в сотрудничестве с союзниками и партнерами. Иными словами, фактически после переговоров с заинтересованными сторонами.

Фатальная отмена и плата за задержку

В свою очередь, в самой Германии, равно как и в России, обязательное завершение строительства (до него, кстати, осталось проложить менее 100 миль газопровода в территориальных водах Дании) продолжают оправдывать всеми правдами и неправдами.

Так, глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес заявил, что отказ страны от относительно недорогого российского газа до появления альтернатив станет "фатальным".

Читайте такжеСеверный поток-2 будет достроен, но на условиях США"Следствием этого будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест", - сказал Гермес, уточнив, что после отказа от угля и ядерной энергетики, которое сейчас происходит в ФРГ, стране нужно будет компенсировать добычу топлива, а американский сжиженный газ (как возможная альтернатива) будет обходиться дороже не только финансово, но и приносить вред экологии ввиду возможных утечек газа.

Но и эти аргументы в Германии посчитали недостаточными и пошли ва-банк. В частности, депутат бундестага, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре предложил содрать денег с США за задержку строительства СП-2.

"Германии следует ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными мерами и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление. Красная линия будет пересечена, если в ходе переговоров будут сделаны уступки, в результате которых потребители газа заплатят еще больше", - считает Котре.

Северный поток 2
Укладка труб СП-2 подошла к финальному этапу / Reuters

Стоит отметить, что и в самой Германии, и внутри противящихся строительству Штатов, мнения насчет СП-2 кардинально отличаются – и там, и там, призывы отказаться от строительства и заморозить его на финальной стадии, звучат все чаще.

В случае с Германией все выглядит вполне логично, ведь Северный поток-2 аккумулировал в себе в большей части именно деньги немецких налогоплательщиков.

В России же причину сопротивления Штатов строительству видят не сколько в увеличении возможного влияния РФ в Европе и потере европейского рынка сбыта, а в… мести РФ за события в Украине.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока-2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине", - сказал президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, комментируя ситуацию вокруг проекта.

Украина потеряет половину доходов от ГТС

Поводов для беспокойства у Украины в случае запуска СП-2 действительно предостаточно, на что обращает внимание глава украинского Нафтогаза Андрей Коболев.

"Пока Украина является важным транзитером газа в Германии, Италии и Франции, украинская ГТС является частью нашей системы обороны. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет намного более уязвимой перед российской агрессией", - сообщил он, уточнив, что остановка строительства СП-2 - это без преувеличения вопрос жизни или смерти для Украины.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский также отмечает, что вариантов для заморозки проекта уже не осталось.

"СП-2 в любом случае будет достроен - для Германии это ключевой проект, который делает ее по сути крупнейшим газовым хабом Европы. Потому естественно, его будут продвигать, независимо от того, сколько денег в него заложено. Любые регуляторные ограничения будут вторичны, так как это уже было с ограничениями по OPAL (сухопутного продолжения СП-1). Потому вопрос достройки, в случае санкций США, перейдет больше в юридическую плоскость", - сказал Землянский.

Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода Северный поток-2 в шведских территориальных водах
Ожидается, что запуск Северного потока-2 может состояться уже в 2021 году / Nord Stream AG

По мнению экспертов, завершение стройки не принесет Украине никаких дивидендов. Поскольку Вашингтон, независимо от исхода переговоров, найдет способ договориться как с Берлином, так и с Москвой, после чего Украина рискует вовсе остаться у разбитого корыта. Во многом - из-за нерешенного конфликта с РФ.

Читайте такжеСША нашли оригинальное решение проблемы СП-2"В любом случае будет найден политический компромисс. Но для нас, как для жителей Украины, это открывает нерадужные перспективы, так как Украина выпадает из логики европейского газового рынка. В том случае, если удастся политически урегулировать политические отношения между Киевоим и Москвой, то Украина после достройки СП-2 может рассчитывать на статус восточноевропейского газового хаба. В противном случае объемы газа, которые будут заходить к нам, будут минимальны, так как европейцам будет экономически невыгодно выполнять транзит газа через Украину, потому что газ по нашей территории, с учетом транспортировки, будет обходиться Европе дороже, чем при его поставке по СП-2", - говорит Землянский и отмечает, что, при таком раскладе Украина может потерять по меньшей мере, половину от объемов прибыли ГТС Украины, которые в 2020 году составили более 45 млрд гривен (ок. $1,7 млрд).

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар соглашается, что Украина, в случае окончания строительства потеряет нынешние объемы газа. Причем случиться это может под надуманным предлогом и по инициативе РФ.

"Окончание строительства будет означать прекращение транзита через территорию Украины. Под тем или иным предлогом и несмотря на подписанный с Газпромом контракт о транспортировке газа на европейский рынок. Не нужно питать иллюзий - Газпром прекратит этот транзит, вплоть до совершения на территории России технического инцидента на газопроводе, после чего может быть принято решение о его выводе из эксплуатации. Тем более, что схема уже обкатана - в 2006 году это уже делали с Литвой за "неправильную приватизацию" НПЗ в пользу польской компании и в 2009 - с Туркменистаном, откуда РФ стал невыгоден транзит газа", - отметил Гончар.

новости США новости Германии Владимир Путин Джо Байден Энтони Блинкен Северный поток-2 Андрей Коболев Валентин Землянский новости Украины и мира
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