Біткойн замість гривні в Україні: в НБУ зробили заяву про легалізацію криптовалюти

Легалізація біткоіни не зашкодить гривні - Нацбанк / УНІАН

Гривня залишається офіційною валютою і засобом платежу на території України. Віртуальні кошти не замінять основну валюту в країні. Національний банк продовжує проводити політику щодо захисту гривні, проте водночас визнає важливість регулювання віртуальних активів та їх позитивний вплив на розвиток ринку платіжних послуг.

Як повідомили у пресслужбі НБУ, регулятор продовжить підтримувати гривню, тоді як віртуальні активи не стануть засобом платежу в Україні. Для центрального банку, як і раніше, залишається важливим питання забезпечення суверенної державної монетарної політики.

"Віртуальні активи не будуть засобом платежу в Україні. Законним засобом платежу в Україні є гривня. Національний банк здійснює емісію національної валюти, відповідає за її купівельну спроможність і захищеність, регулює обіг і розрахунки з нею. Завдяки цьому центральний банк може здійснювати ефективну монетарну політику і забезпечувати монетарний суверенітет України", - наголошується у повідомленні.

Також в Нацбанку заявили про важливість державного контролю над ринком віртуальних активів в країні і відзначили позитивний вплив технологічних інновацій.

"Технологічні інновації, пов'язані з віртуальними активами, повинні відкрити багато перспективних можливостей, зокрема щодо поліпшення доступу до фінансових послуг, посилення конкуренції на ринку платіжних послуг, сприяння залученню інвестицій тощо", - підкреслили в НБУ.

Реклама

Легалізація криптовалюти в Україні

Верховна Рада в середу, 8 вересня, проголосувала за законопроект №3637, який передбачає легалізацію віртуальних активів на території України. Ініціативу у другому читанні підтримали 276 народних депутатів.

Згідно з планами влади, закон повинен дозволити власникам активів їх обмінювати і вносити до декларації. Іноземні криптокомпанії зможуть офіційно вести бізнес на території України. Операції з криптовалютою відтепер обкладатимуться податком.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна є однією з країн-лідерів у світі з використання криптовалюти. Однак ринок, оборот якого оцінюється в 1 мільярд гривень, знаходиться в тіні.