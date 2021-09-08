Биткоин вместо гривны в Украине: в НБУ сделали заявление о легализации криптовалюты

Легализация биткоина не навредит гривне - Нацбанк / УНИАН

Гривна остается официальной валютой и средством платежа на территории Украины. Виртуальные средства не заменят основную валюту в стране. Национальный банк продолжает проводить политику по защите гривны, однако в то же время признает важность регулирования виртуальных активов и их положительное влияние на развитие рынка платежных услуг.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, регулятор продолжит поддерживать гривну, тогда как виртуальные активы не станут средством платежа в Украине. Для центрального банка по-прежнему остается важным вопрос обеспечения суверенной государственной монетарной политики.

"Виртуальные активы не будут средством платежа в Украине. Законным средством платежа в Украине является гривна. Национальный банк осуществляет эмиссию национальной валюты, отвечает за ее покупательную способность и защищенность, регулирует оборот и расчеты с ней. Благодаря этому центральный банк может осуществлять эффективную монетарную политику и обеспечивать монетарный суверенитет Украины", - отмечается в сообщении.

Также в Нацбанке заявили о важности государственного контроля над рынком виртуальных активов в стране и отметили положительное влияние технологических инноваций.

"Технологические инновации, связанные с виртуальными активами, должны открыть много перспективных возможностей, в частности по улучшению доступа к финансовым услугам, усиление конкуренции на рынке платежных услуг, содействие привлечению инвестиций и тому подобное", - подчеркнули в НБУ.

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Легализация криптовалюты в Украине

Верховная Рада в среду, 8 сентября, проголосовала за законопроект № 3637, который предусматривает легализацию виртуальных активов на территории Украины. Инициативу во втором чтении поддержали 276 народных депутатов.

Согласно планам властей, закон должен позволить держателям активов их обменивать и вносить в декларацию. Иностранные криптокомпании смогут официально вести бизнес на территории Украины. Операции с криптовалютой теперь будут облагаться налогом.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина является одной из стран-лидеров в мире по использованию криптовалюты. Однако рынок, оборот которого оценивается в 1 миллиард гривен, находится в тени.