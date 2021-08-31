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Ціни на електроенергію злетіли на 50%: українців готують до нового подорожчання

31 серпня 2021, 12:24
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Кабмін розробляє план плавного підвищення цін на електроенергію.

Електроенергія
В Україні зростають ціни на електроенергію / Reuters

В Україні середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, з 1 по 31 серпня зросла на 52,5% - до 1958,6 грн за МВт-год.

Таким чином, за місяць вартість електрики в об'єднаній енергосистемі країни зросла більш ніж на 50% як у піковий час, так і під час низького навантаження на електромережі, свідчать дані держпідприємства Оператор ринку.

У той же час на внутрішньодобовому ринку в торговій зоні Об'єднана енергосистема України ціна на електроенергію за місяць зросла на 71%, до 2994 грн за МВт-год.

Зростання цін на електроенергію: в чому причина

Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики.

Зазначимо, що ціна електричної енергії в торговій зоні Бурштинський острів, що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, за місяць незначно зросла - менш ніж на 1%-і склала 1655,6 грн за МВт-год.

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При цьому на внутрішньодобовому ринку ціна електрики протягом серпня зросла на 22%.

Електроенергія дорожчатиме: що планують у Кабміні

Як пише Економічна правда, відповідно до Указу президента від 28 серпня про рішення РНБО "Про заходи щодо нейтралізації загроз в енергетичній сфері", Кабміну доручили до 31 грудня цього року визначити порядок поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів. В умовах такого переходу необхідно забезпечити соціальний захист осіб, які потребують державної підтримки та допомоги.

До 30 вересня влада також має розробити та затвердити план встановлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів.

Крім того, Уряд має забезпечити перехід від товарного до фінансового механізму ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на учасників ринку із забезпеченням доступності електроенергії для побутових споживачів з 1 жовтня 2021 року.

Зокрема, йдеться в документі, з урахуванням покладання таких спеціальних обов'язків на оператора системи передачі (Укренерго) і операторів систем розподілу (обленерго).

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Також уряд проаналізує співвідношення вартості електроенергії у вартості її розподілу та передачі у складі тарифу, але не лише на предмет обґрунтованості такого співвідношення.

Протягом двох тижнів уряд разом з іншими відомствами (зокрема СБУ та РНБО) мають проаналізувати структуру власності всіх операторів розподілу електроенергії та постачальників універсальних послуг та встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що компанія Нафтогаз підвищила тариф у вересні для третини своїх споживачів. У порівнянні з серпневою ціною вартість кубометра газу зросла для них на 22 копійки.

Таким чином, за газ, спожитий у вересні, їм доведеться платити за ціною 12 гривень за кубометр, повідомляється на сайті компанії.

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