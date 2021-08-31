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Цены на электроэнергию взлетели на 50%: украинцев готовят к новому подорожанию

31 августа 2021, 12:24
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Кабмин разрабатывает план плавного повышения цен на электроэнергию.

Электроэнергия
В Украине растут цены на электроэнергию / Reuters

В Украине средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, с 1 по 31 августа выросла на 52,5% - до 1958,6 грн за МВт-ч.

Таким образом, за месяц стоимость электричества в объединенной энергосистеме страны выросла более чем на 50% как в пиковое время, так и во время низкой нагрузки на электросети, свидетельствуют данные госпредприятия Оператор рынка.

В то же время на внутрисуточном рынке в торговой зоне Объединенная энергосистема Украины цена на электроэнергию за месяц выросла на 71%, до 2994 грн за МВт-ч.

Рост цен на электроэнергию: в чем причина

Такой рост цен стал следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.

Отметим, что цена электрической энергии в торговой зоне Бурштынский остров, производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, за месяц незначительно выросла - менее чем на 1% - и составила 1655,6 грн за МВт-ч.

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При этом на внутрисуточном рынке цена электричества в течение августа выросла на 22%.

Электроэнергия будет дорожать: что планируют в Кабмине

Как пишет Экономическая правда, в соответствии с указом президента от 28 августа о решении СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", Кабмину поручили до 31 декабря в этом году определить порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию для бытовых потребителей. В условиях такого перехода необходимо обеспечить социальную защиту лиц, нуждающихся в государственной поддержке и помощи.

До 30 сентября власть также должна разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электрической энергии для бытовых потребителей.

Кроме того, правительство должно обеспечить переход от товарного к финансовому механизму ПСО (укр. - покладання спеціальних обов'язків) на участников рынка с обеспечением доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года.

В частности, говорится в документе, с учетом возложения таких специальных обязанностей на оператора системы передачи (Укрэнерго) и операторов систем распределения (облэнерго).

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Также правительство проанализирует соотношение стоимости электроэнергии в стоимости ее распределения и передачи в составе тарифа, но не только на предмет обоснованности такого соотношения.

В течение двух недель правительство вместе с другими ведомствами (в частности СБУ и СНБО) должны проанализировать структуру собственности всех операторов распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг и установить реальных конечных бенефициарных владельцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Нафтогаз повысила тариф в сентябре для трети своих потребителей. По сравнению с августовской ценой стоимость кубометра газа выросла для них на 22 копейки.

Таким образом, за газ, потребленный в сентябре, им придется платить по цене 12 гривен за кубометр, сообщается на сайте компании.

viber
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