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Рост цен на газ в сентябре: кому светит повышение тарифа

30 августа 2021, 10:53
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Стало известно, кто предлагает самые выгодные и самые дорогие тарифы на газ в Украине.

Цены на газ
В Украине изменят цены на газ в сентябре / pixabay

Компания Нафтогаз повысила тариф в сентябре для трети своих потребителей. По сравнению с августовской ценой стоимость кубометра газа выросла для них на 22 копейки.

Таким образом, за газ, потребленный в сентябре, им придется платить по цене 12 гривен за кубометр, сообщается на сайте компании.

Этот тариф фактически в полтора раза выше годового "Фиксированного" тарифа 7,96 гривны, по которому получают топливо клиенты Нафтогаза. При этом потребителям, для которых он является "поставщиком последней надежды" (ПОН), придется покупать у него газ по 12 гривен.

Отметим, что по данным Газотеки, одни из самых выгодных годовых тарифов предлагают компании Агросинтез Трейдинг (Neogas), Евода Трейд, Черкассыгаз Сбыт, Уманьгаз Сбыт, Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины, Волыньэлектросбыт и Закарпатьеэнергосбыт.

В то же время одну из самую высоких цен предложил поставщик газа ООО Газовая компания (Gascompany), который зарегистрирован в Ровенской области. Месячные тарифы колеблются от 7,9 грн до 19,8 грн за кубометр.

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Самый дорогой тариф на газ в сентябре:

  • ТАС Энергия — 20,96 грн/кубометр;
  • КиевгазЭнерджи — 19,8 грн/куб;
  • Кременчуггаз Трейдинг — 19,1 грн/куб;
  • Львовэнергосбыт — 19,78 грн/куб.

Самый низкий тариф на газ в сентябре:

  • Агросинтез Трейдинг — 7,80 грн/куб (при условии перехода на годовой тариф);
  • Евода Трейд — 7,88 грн/куб (годовой тариф);Черкассыгаз сбыт — 7,89 грн/куб (годовой тариф);
  • Уманьгаз сбыт — 7,89/куб (годовой тариф);
  • Нафтогаз Украины — 7,96 грн за кубометр (годовой тариф).

Добавим, что компания Нафтогаз является ПОН для 600 тысяч бытовых потребителей. Они попали на обслуживание к Нафтогазу после того, как их компании, у которых они покупали газ, прекратили продажу голубого топлива.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

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