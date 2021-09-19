Ціни на продукти рекордно підскочать: експерт розповів, що подорожчає найбільше

Українців попередили про нове зростання цін на продукти / УНІАН

В Україні прогнозують подальше зростання цін на продукти харчування. Дорожчатимуть хліб, яйця та овочі.

За словами експертів, не варто сподіватися на зниження цін на продукти, навіть завдяки гарному врожаю, пише Сьогодні.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, українцям варто готуватися до нового подорожчання хліба.

"Хліб дорожчатиме на 1-1, 5% щомісяця незалежно від ціни на зерно. У хлібі є масло, в хлібі є цукор, борошно", - пояснив він.

Експерти також попередили, що з жовтня слід очікувати зростання цін на овочі.

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У матеріалі підкреслюється, що всього на їжу українці витрачають найбільше в Європі – майже 50% свого бюджету, тоді як німці або поляки – максимум чверть. Не тому, що в Україні багато їдять, а тому, що ціни у нас європейські.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські магазини втридорога продають соняшникову олію вітчизняного виробництва. У той же час, наш продукт за кордоном йде в рази дешевше. Зокрема, найнижча ціна на соняшникову олію в Україні - 43 грн. Але це за півлітра.

Також, раніше Главред писав, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.